Syn Ivety Bartošovej (†48) Artur (29): Spoločné bývanie s priateľkou za 9 miliónov!

PRAHA - Syn zosnulej speváckej hviezdy Ivety Bartošovej (†48) a skladateľa Ladislava Štaidla (†75) urobil veľký životný krok. Artur Štaidl (29) sa rozhodol posunúť svoj vzťah na novú úroveň – nasťahoval sa so svojou sexi priateľkou do luxusného bytu v Prahe, ktorý ho vyšiel na viac než 9 miliónov korún!
Sympatický mladík, ktorý si svoje súkromie väčšinou prísne stráži, ukázal svoju výrazne potetovanú partnerku prvýkrát len pred pár týždňami. Dvojica sa objavila na premiére muzikálu Ples upírov a medzi nimi to doslova iskrilo – pohľady plné nehy a chémie si všimli všetci prítomní.
Teraz sa zamilovaná dvojica rozhodla pre spoločné bývanie, píše český denník Blesk. Artur si ryšavú krásku, ktorá pôsobí ako umelkyňa pod menom Morana, nasťahoval do svojho moderného bytu na pražskom Spořilove. Nehnuteľnosť má rozlohu 89 m² a podľa katastra ide o štýlový byt 4 + kk. Artur si ho mohol dovoliť vďaka dedičstvu po slávnych rodičoch a vlastnému podnikaniu s tabakovými výrobkami.
Sťahovanie však neprebehlo bez práce. Dvojica sa pustila do menšej rekonštrukcie a spolu vzali do rúk štetce aj valčeky. Na sociálnych sieťach sa pochválili, ako si spoločne maľujú steny. „Farba kuchyne je odhalená,“ napísal Artur k fotke, na ktorej je vidieť čerstvo zeleno vymaľovanú miestnosť.
Jeho priateľka, známa na Instagrame ako Zrzavá vrána, rozhodne nie je žiadna tichá myška. Vystupuje ako morská panna a svojich fanúšikov často provokuje odvážnymi zábermi v spodnej bielizni. Artur však pôsobí spokojne a zdá sa, že po rokoch hľadania konečne našiel ženu, s ktorou chce zdieľať nielen domov, ale aj život.
