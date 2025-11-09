Jozef Kroner zomrel, ale Kubo žije! Tento herec ho nahradil v jeho nezabudnuteľnej úlohe

TRNAVA - 200. repríza muzikálu Kubo priniesla nezabudnuteľné chvíle! Kým si mnohí pamätajú Jozefa Kronera (†73) ako nezabudnuteľného Kuba, ktorý vo filme i divadle očaril celé generácie, dnes sa na javisku objavuje jeho nasledovník – a je to skutočný talent, ktorý sa už teraz teší obrovskej obľube.
Muzikál Kubo, ktorý sa na Slovensku teší nevídanej popularite, sa v októbri dočkal 200. reprízy, a práve počas nej Trnava zažila standing ovation, ktorý spôsobil nielen emocionálny moment, ale aj veľkú poctu zosnulému hercovi Jozefovi Kronerovi. Tento muzikál, ktorý aj napriek svojej dlhej tradícii stále získava stále nové srdcia divákov, slávil túto výnimočnú udalosť v plnej paráde.
Postava Kuba, ktorá sa stala synonymom slovenského folklóru a filmovej klasiky, je stále stredobodom muzikálu. Avšak niekto ho musel nahradiť. Túto nezabudnuteľnú úlohu dnes stvárňuje Marián Labuda ml., ktorý do tejto úlohy prináša svoju vlastnú energiu a šarm.
„Kubo je krásny, čistý človek, ktorý má rád ľudí, svoju rodinu, makové buchty a nepozná, čo je to nenávisť, klamstvo. Naproti tomu ľudia, ktorí žijú v jeho blízkosti, intrigujú a predháňajú sa v honbe za majetkom. Som nesmierne šťastný, že mám možnosť stvárniť postavu Kuba a ukázať aj komediálne herectvo,“ hovorí Marián Labuda ml., ktorý si za svoju prácu vyslúžil už niekoľko ovácií. „Veľmi si vážim príležitosť hrať Kuba po legendárnom Jožkovi Kronerovi, ktorý bol – nielen v tejto úlohe - jedinečný," dodal Labuda, pred ktorým sa tejto úlohy zhostil Peter Brajerčík.
Trnava, ktorá sa stala svedkom tejto historickej reprízy, bola úplne ohromená. Diváci v Dome kultúry stáli na nohách a niekoľko minút nepretržite tlieskali.
