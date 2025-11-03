Zdena Studenková priznala estetické zákroky a perlila: Ľutujem ženy, ktoré na to kašlú!

BRATISLAVA – Pre Zdenu Studenkovú (71) je dokonalý výzor prioritou! Elegantná blondínka, ktorá je už celé desaťročia synonymom noblesy, priznáva, že si ku špičkovej vizáži rada dopomôže modernými estetickými zákrokmi a otvorene dodáva, že ľutuje ženy, ktoré na starostlivosť o seba kašlú.
Starostlivosť o vzhľad je pre Zdenu Studenkovú nielen rutinou, ale aj životnou filozofiou. „Je trochu smiešne považovať estetické zákroky v 21. storočí za výnimočné a prikladať im nejakú váhu," povedala pre super.cz herečka a jedným dychom dodala: „Myslím si, že každá žena chce zostať čo najdlhšie príťažlivá a pôsobiť upravene. Tých, ktoré tvrdia opak, je mi vlastne ľúto."
Zdena sa pritom netají tým, že v minulosto absolvovala operáciu očných viečok, pravidelne chodí na botulotoxín, využíva laserové omladenie pleti, ošetrenie vlastnou plazmou či hydratáciu pier kyselinou hyalurónovou. Jej prístup však nie je len o estetike – podľa nej ide aj o sebavedomie a pocit vlastnej hodnoty. Sama hovorí, že starostlivosť o seba je spôsob, ako zostať aktívnou a energickou aj v neskoršom veku. Pre herečku je to preto prirodzená súčasť každodennej rutiny, ktorá jej prináša spokojnosť aj radosť.
Na druhej strane sa však vynára otázka, či starnúť s gráciou nejde aj bez estetických zásahov. Navyše, mnohé ženy by podobné ošetrenia radi absolvovali, no finančná situácia im to nedovoľuje. Napriek tomu však diva jasne ukázala svoj postoj – krása a starostlivosť o seba sú pre ňu životnou prioritou.
