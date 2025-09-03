Hviezda Farmy v obrovských PROBLÉMOCH: Ďalšia EXEKÚCIA na krku... Z toho sa len tak nevyhrabe!

PRAHA - Český herec Zdeněk Godla (50) sa v uplynulých týždňoch objavoval na televíznych obrazovkách v reality šou Farma. Podarilo sa mu dostať až do zlatého týždňa, no výhra mu napokon ušla. Pravdou však je, že ani tá by mu zrejme už nepomohla... Na krku má totiž ďalšiu exekúciu a hrozí mu zrušenie osobného bankrotu!
Naposledy sa Zdeněk Godla postavil pred súd v júli tohto roka. A stála pri ňom šťastena. Napriek tomu, že dlží tri milióny českých korún a dlhodobo neplní podmienky osobného bankrotu, súd mu dal ďalšiu šancu, hoci za veľmi príznych podmienok. Godla je v procese oddlženia už druhýkrát. Prvý pokus stroskotal práve na jeho nespoľahlivosti.
No a v júli hrozilo rovnaké rozhodnutie, pretože sa objavili obvinenia zo zatajovania príjmov a neplatenia. Vtedy sa herec dušoval, že tentokrát svoje záväzky splní. „Budem platiť,“ vyjadril sa pred súdom. Ale zdá sa, že to bolí len slová do vetra. Ako informuje eXtra.cz, v zozname dlžníkov je pri jeho mene nový záznam - Godla to napriek prísnemu zákazu súdu dotiahol do novej exekúcie.
Insolvenčný zákon pritom jasne udáva, že vytvorenie nového dlho je automatickým dôvodom pre likvidáciu schváleného oddlženia. Ako informuje spomínaný portál, jedným z nových veriteľov, ktorý na herca poslal exekútora, je firma, ktorej Godla dlží nájomné za nebytový priestor. Pôvodne šlo o čiastku 20 tisíc českých korún, aktuálne sa dlh vyšplhal na 40 tisíc.
Vyzerá to teda tak, že ak Godla nedostane ďalšiu výnimku a tretiu šancu, bude mu osobný bankrot zrušený. To ale znamená, že bude mať na krku exekúcie vo výške 3 milióny českých korún, z ktorých sa tak skoro nevyseká!
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%