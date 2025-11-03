Česká speváčka po BRUTÁLNOM páde zo schodov: Stále je v nemocnici... Prvé slová jej dcéry!

PRAHA - Legendárna česká speváčka Lenka Filipová (71) prežila poriadny šok. Po brutálnom páde zo schodov skončila s vážnym poranením hlavy v nemocnici. Jej dcéra Lenny po prvýkrát prehovorila po incidente. Toto odkazuje fanúšikom!
Pred pár dňami sme vás na Topkách informovali, že sa česká speváčka Lenka Filipová vážne zranila. Po páde zo schodov skončila v Ústrednej vojenskej nemocnici v Prahe s poranením hlavy. Teraz sa k celej situácii vyjadrila jej dcéra Lenny.
„Chcela by som poďakovať všetkým, ktorí prejavili obavy o zdravie mojej maminky. Dostávame vaše správy a verte, že vás všetkých veľmi pozdravuje. Žiaľ, začiatkom týždňa utrpela vážny úraz a momentálne je v opatere lekárov,“ odkázala Lenny vystrašeným fanúšikom na sociálnych sieťach. Kvôli nehode zrušila Lenny, rovnako ako jej mama, všetky víkendové koncerty.
Napriek nepriaznivej situácii však fanúšikov ubezpečila, že svoje plánované turné neruší. „Svojim fanúšikom by som rada odkázala, že svoje turné neruším, pretože viem, že si to mamka želá,“ dodala speváčka. K incidentu došlo v čase, keď sa Lenny nenachádzala v Prahe.
Na pomoc jej milovanej maminke pribehol jej partner Otakar Petřina, známy pod umeleckým menom Marpo. Práve on mal podľa informácií Blesku privolať sanitku k vile speváčky. Rodina sa k celej udalosti zatiaľ nechce detailnejšie vyjadrovať. Speváčke prajeme skoré zotavenie.