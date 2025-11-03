Pondelok3. november 2025, meniny má Hubert, zajtra Karol

Česká speváčka po BRUTÁLNOM páde zo schodov: Stále je v nemocnici... Prvé slová jej dcéry!

Ilustračný obrázok Zobraziť galériu (8)
(Zdroj: Instagram LF)
© Zoznam/lv © Zoznam/lv

PRAHA - Legendárna česká speváčka Lenka Filipová (71) prežila poriadny šok. Po brutálnom páde zo schodov skončila s vážnym poranením hlavy v nemocnici. Jej dcéra Lenny po prvýkrát prehovorila po incidente. Toto odkazuje fanúšikom!

Pred pár dňami sme vás na Topkách informovali, že sa česká speváčka Lenka Filipová vážne zranila. Po páde zo schodov skončila v Ústrednej vojenskej nemocnici v Prahe s poranením hlavy. Teraz sa k celej situácii vyjadrila jej dcéra Lenny.

„Chcela by som poďakovať všetkým, ktorí prejavili obavy o zdravie mojej maminky. Dostávame vaše správy a verte, že vás všetkých veľmi pozdravuje. Žiaľ, začiatkom týždňa utrpela vážny úraz a momentálne je v opatere lekárov,“ odkázala Lenny vystrašeným fanúšikom na sociálnych sieťach. Kvôli nehode zrušila Lenny, rovnako ako jej mama, všetky víkendové koncerty.

Napriek nepriaznivej situácii však fanúšikov ubezpečila, že svoje plánované turné neruší. „Svojim fanúšikom by som rada odkázala, že svoje turné neruším, pretože viem, že si to mamka želá,“ dodala speváčka. K incidentu došlo v čase, keď sa Lenny nenachádzala v Prahe.

Brutálne zranenie českej speváčky: Po PÁDE zo schodov skončila v nemocnici! Prečítajte si tiež

Brutálne zranenie českej speváčky: Po PÁDE zo schodov skončila v nemocnici!

Na pomoc jej milovanej maminke pribehol jej partner Otakar Petřina, známy pod umeleckým menom Marpo. Práve on mal podľa informácií Blesku privolať sanitku k vile speváčky. Rodina sa k celej udalosti zatiaľ nechce detailnejšie vyjadrovať. Speváčke prajeme skoré zotavenie.

Viac o téme: LennyLenka Filipová
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

FOTO vnútri! Zdena Studenková na odovzdávaní
Studenková na odovzdávaní českých Cien Thálie: Prevzala si cenu a očarila vzhľadom!
Domáci prominenti
Monika Beňová
Monika Beňová sa pochválila krásnymi fotkami dcéry: Fúha, a KDE sa tam VZAL tento záber?
Domáci prominenti
Gregušovej sestra si servítku
Gregušovej sestra si servítku pred ústa nedala: DRSNÝ odkaz Cimarrovi!
Domáci prominenti
PONÍŽENÁ na obrazovkách, ale:
PONÍŽENÁ na obrazovkách, ale: Markizáčka si v realite prešla PEKLOM... Boj o život!
Domáci prominenti

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Riaditeľ Markízy Peter Gažík: So seriálom Dunaj sme pripravení ísť dlho
Riaditeľ Markízy Peter Gažík: So seriálom Dunaj sme pripravení ísť dlho
Prominenti
Arktické potápanie v Grónsku
Arktické potápanie v Grónsku
Cestovanie
Mesto Košice chce zvýšiť bezpečnosť dopravy v meste a v okolí hlavnej železničnej stanice
Mesto Košice chce zvýšiť bezpečnosť dopravy v meste a v okolí hlavnej železničnej stanice
Správy

Domáce správy

Ilustračné foto
Rezort zdravotníctva pri návrhu zákazu jednorazových e-cigariet vyriešilo zásadné pripomienky
Domáce
Najväčšia banka zavádza zásadné
Najväčšia banka zavádza zásadné ZMENY! Nové podmienky vo vedení účtov, TOTO bude po novom spoplatnené
Domáce
Ilustračné foto
Prezident vetoval novelu zákona o hazardných hrách: Odporúča ju neschváliť
Domáce
AKTUÁLNE Prezident vetoval novelu zákona o hazardných hrách: Odporúča ju neschváliť
AKTUÁLNE Prezident vetoval novelu zákona o hazardných hrách: Odporúča ju neschváliť
Banská Bystrica

Zahraničné

Na snímke vysídlené ženy
Vo vojnou zmietanom Sudáne sa v dvoch oblastiach šíri hladomor
Zahraničné
Viceprezident USA J. D.
Administratíva prezidenta USA uzavrie vzdušný priestor, ak ho nebudú považovať za bezpečný
Zahraničné
Zemetrasenie v tureckom meste
Turecké mesto Sindirgi zasiahlo tretie zemetrasenie za tri mesiace
Zahraničné
Libanonskí vojaci strážia miesto,
Izrael útočil na juhu Libanonu: Ministerstvo zdravotníctva hlási dvoch mŕtvych
Zahraničné

Prominenti

Česká speváčka po BRUTÁLNOM
Česká speváčka po BRUTÁLNOM páde zo schodov: Stále je v nemocnici... Prvé slová jej dcéry!
Domáci prominenti
Známa speváčka (44) oznámila
Známa speváčka (44) oznámila tú najkrajšiu správu: Už je mamičkou!
Zahraniční prominenti
Dubayová po pôrode opäť
Dubayová po pôrode opäť v spoločnosti a Bárdyho NEHODA... Ups, čo ten mokrý FĽAK na nohaviciach?!
Domáci prominenti
Britský EXprinc Andrew tvrdo
Britský EXprinc Andrew tvrdo dopláca na ŠKANDÁL: Prišiel aj o posledný titul!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

V Španielsku zúri zvláštna
V Španielsku zúri zvláštna vlna krádeží: Polícia zadržala gang, ktorý kradol… stoličky! Majitelia reštaurácií sú v ŠOKU
Zaujímavosti
Už ste videli prasa
Nový zápis v Guinnessovej knihe: VIDEO Neuveríte, čo dokáže toto prasa! Rekord, aký svet ešte nevidel
Zaujímavosti
Dvojnohé mačiatka, výkaly celebrít
Dvojnohé mačiatka, výkaly celebrít aj hlava bez lebky: Najpodivnejšie múzeum je v Londýne
dromedar.sk
Pozrite, koho sa podarilo
Tento pohľad sa naskytne len raz za život: VIDEO Neuveríte, kto sa objavil na fotopasci v slovenských horách!
Zaujímavosti

Dobré správy

Mladí Slováci jazdia rýchlo,
Každú piatu nehodu na Slovensku spôsobí mladý vodič: Kooperativa prichádza s riešením, ktoré to môže zmeniť
hashtag.sk
Kašeľ vám vie poriadne
Trápi vás vlhký kašeľ a nemôžete sa ho zbaviť? Poradíme vám, ako s ním zabojovať
Domáce
Rakúsko bude znova hitom
Rakúsko bude znova hitom lyžiarov: Prečo sa mnoho Slovákov vyberie radšej za hranice?
hashtag.sk
Získajte konkurenčnú výhodu v
Získajte konkurenčnú výhodu v nábore: 5 spôsobov, ako vám Kariéra EXPO Banská Bystrica pomôže objaviť a osloviť top talenty
Domáce

Ekonomika

Štát utráca ako nikdy predtým: Deficit napriek konsolidácii medziročne stúpol o vyše tretinu!
Štát utráca ako nikdy predtým: Deficit napriek konsolidácii medziročne stúpol o vyše tretinu!
Štát má plán, ako zlacniť bývanie: Kto z neho získa a ako trh zmenia tisícky prázdnych bytov?
Štát má plán, ako zlacniť bývanie: Kto z neho získa a ako trh zmenia tisícky prázdnych bytov?
Kažimír: Ruka pevne na kormidle (komentár)
Kažimír: Ruka pevne na kormidle (komentár)
Koľko stoja autá v Európe? Slovensko v rebríčku príjemne prekvapilo!
Koľko stoja autá v Európe? Slovensko v rebríčku príjemne prekvapilo!

Šport

Ramsay nebude jediný: Slovenskej reprezentácii pomôže ďalší kanadský tréner!
Ramsay nebude jediný: Slovenskej reprezentácii pomôže ďalší kanadský tréner!
Reprezentácia
V nominácii na Nemecký pohár nastali zmeny: Z tímu vypadol aj Hudáček, pribudne dvojica z ligy
V nominácii na Nemecký pohár nastali zmeny: Z tímu vypadol aj Hudáček, pribudne dvojica z ligy
Reprezentácia
Vrátia sa Studenič a Ružička v blízkej dobe do národného výberu? Országh ozrejmil celú situáciu
Vrátia sa Studenič a Ružička v blízkej dobe do národného výberu? Országh ozrejmil celú situáciu
Reprezentácia
Nedeľa, na ktorú nezabudne: Čelo nitrianskej produktivity atakuje chlapča s košíkom na tvári
Nedeľa, na ktorú nezabudne: Čelo nitrianskej produktivity atakuje chlapča s košíkom na tvári
Tipsport liga

Auto-moto

NDS radí: čo robiť pri poruche auta na diaľnici
NDS radí: čo robiť pri poruche auta na diaľnici
Doprava
SEAT Arona a SEAT Ibiza prešli ďalším faceliftom. Základ zostáva, novinky navyše
SEAT Arona a SEAT Ibiza prešli ďalším faceliftom. Základ zostáva, novinky navyše
Predstavujeme
Katastrofálny stav mostov sa darí meniť. Po jednom. Tento je na východe
Katastrofálny stav mostov sa darí meniť. Po jednom. Tento je na východe
Doprava
Mazda Vision X-Coupe - dvojrotor, palivo z mikróbov a
Mazda Vision X-Coupe - dvojrotor, palivo z mikróbov a "žranie" vlastných emisií
Novinky

Kariéra a motivácia

Impostor syndróm v ére sociálnych sietí: Ako porovnávanie s inými ničí sebavedomie profesionálov
Impostor syndróm v ére sociálnych sietí: Ako porovnávanie s inými ničí sebavedomie profesionálov
Motivácia a produktivita
7 prekvapivých spôsobov, ako vám ChatGPT uľahčí prácu každý deň
7 prekvapivých spôsobov, ako vám ChatGPT uľahčí prácu každý deň
Motivácia a produktivita
Syndróm úspechu: Keď vás príliš veľa úspechu začne ničiť
Syndróm úspechu: Keď vás príliš veľa úspechu začne ničiť
Motivácia a produktivita
Neformálne zručnosti, ktoré zmenia váš pracovný život
Neformálne zručnosti, ktoré zmenia váš pracovný život
Kariérny rast

Varenie a recepty

Plnka do košíčkov: 2 lahodné recepty, ktorými môžete naplniť všetky druhy košíčkov.
Plnka do košíčkov: 2 lahodné recepty, ktorými môžete naplniť všetky druhy košíčkov.
Linecké cesto 3 2 1. S týmto pomerom sa vždy vydarí.
Linecké cesto 3 2 1. S týmto pomerom sa vždy vydarí.
Zavárané orechy v mikrovlnke? Áno, ide to a rýchlejšie, než čakáte!
Zavárané orechy v mikrovlnke? Áno, ide to a rýchlejšie, než čakáte!
Rady a tipy
Chrenová omáčka ako od babičky? Stačí pridať jednu ingredienciu
Chrenová omáčka ako od babičky? Stačí pridať jednu ingredienciu
Výber receptov

Technológie

Tesla Roadster 2.0 má prísť ešte tento rok. Musk tvrdí, že bude šialenejšia než všetky Bondove autá
Tesla Roadster 2.0 má prísť ešte tento rok. Musk tvrdí, že bude šialenejšia než všetky Bondove autá
Autá
Varovali nás, že tento deň príde: Počítač, ktorý rozmýšľa ako človek, je realitou. čo to znamená pre ľudstvo?
Varovali nás, že tento deň príde: Počítač, ktorý rozmýšľa ako človek, je realitou. čo to znamená pre ľudstvo?
Správy
November na Netflixe odštartoval pestrou náložou filmov a seriálov: Z tejto ponuky si určite vyberieš aj ty!
November na Netflixe odštartoval pestrou náložou filmov a seriálov: Z tejto ponuky si určite vyberieš aj ty!
Filmy a seriály
Ak si svoj Samsung odomykal cez bočné tlačidlo, robil si to nesprávne. Takto je to rýchlejšie a šikovnejšie
Ak si svoj Samsung odomykal cez bočné tlačidlo, robil si to nesprávne. Takto je to rýchlejšie a šikovnejšie
Návody

Bývanie

Od projektu prešli 4 roky, no oplatilo sa. Miesto obce si vybrali les pri Trenčíne, za susedov majú lesnú zver
Od projektu prešli 4 roky, no oplatilo sa. Miesto obce si vybrali les pri Trenčíne, za susedov majú lesnú zver
Nenápadný prvok dokáže úplne zmeniť atmosféru, no väčšina ho podceňuje! 13 inšpirácií, ktoré vás o tom presvedčia
Nenápadný prvok dokáže úplne zmeniť atmosféru, no väčšina ho podceňuje! 13 inšpirácií, ktoré vás o tom presvedčia
Rozmnožte si svokrin jazyk týmto spôsobom, je takmer zadarmo. Stačí vám pohár vody!
Rozmnožte si svokrin jazyk týmto spôsobom, je takmer zadarmo. Stačí vám pohár vody!
Skoro ho nevidno, no oplatí sa nazrieť dnu. Nadčasové bývanie si nás získalo, nechýba ani poriadne miesto na relax
Skoro ho nevidno, no oplatí sa nazrieť dnu. Nadčasové bývanie si nás získalo, nechýba ani poriadne miesto na relax

Pre kutilov

Jednoduché jesenné dekorácie vyrobené šikovnými rukami a takmer zadarmo
Jednoduché jesenné dekorácie vyrobené šikovnými rukami a takmer zadarmo
Doplnky a dekorácie
Nerobte túto chybu pri skladovaní pneumatík! Takto vám cez zimu zdegradujú
Nerobte túto chybu pri skladovaní pneumatík! Takto vám cez zimu zdegradujú
Údržba a opravy
7 hlavných otázok pred výmenou okien: Skôr, ako objednáte nové okná, spoznajte odpovede
7 hlavných otázok pred výmenou okien: Skôr, ako objednáte nové okná, spoznajte odpovede
Stavebný materiál
Skvelá chuť a božská chrumkavosť: Ako si pripraviť kapustovú čalamádu na priamu konzumáciu
Skvelá chuť a božská chrumkavosť: Ako si pripraviť kapustovú čalamádu na priamu konzumáciu
Recepty

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

3 tipy od beauty odborníčky ako mať do budúcna mladistvý vzhľad: Čím budete staršia, tým budete vyzerať na menej rokov
Krása
3 tipy od beauty odborníčky ako mať do budúcna mladistvý vzhľad: Čím budete staršia, tým budete vyzerať na menej rokov
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Najväčšia banka zavádza zásadné
Domáce
Najväčšia banka zavádza zásadné ZMENY! Nové podmienky vo vedení účtov, TOTO bude po novom spoplatnené
Ilustračné foto
Domáce
Prezident vetoval novelu zákona o hazardných hrách: Odporúča ju neschváliť
Nehorázny HAZARD na východe
Domáce
Nehorázny HAZARD na východe Slovenska: Vodič viezol v mikrobuse 14 škôlkárov s učiteľkou... Bol opitý!
Plány Šutaja Eštoka sa
Domáce
Plány Šutaja Eštoka sa krížia s realitou: Veľké ambície pri elektronických dokladoch, absentujú však čítačky

Ďalšie zo Zoznamu