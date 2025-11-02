Monika Beňová sa pochválila krásnymi fotkami dcéry: Fúha, a KDE sa tam VZAL tento záber?

BRATISLAVA – Europoslankyňa Monika Beňová je šťastím celá bez seba! Dcéra Lea, ktorá oslávila 5 rokov, doniesla do jej života nový rozmer a neopísateľnú radosť.
Europoslankyňa Monika Beňová často zverejňuje fotografie so svojou dcérou Leou, ktorá sa jej narodila v roku 2020. Na svet ju priviedla vo veku 52 rokov a so svojim partnerom advokátom Ľubomírom Klčom ju vychováva s oddanou láskou. Na sociálnych sieťach neraz zdieľa radostné okamihy zo spoločného života i to, ako napreduje. Lea je nadaná na jazyky a okrem angličtiny ovláda aj španielčinu, portugalčinu a neskôr sa k nim pridá možno aj čínština. Pre Beňovú, ktorá má už dospelého syna Martina z prvého manželstva, je Lea vymodleným dieťaťom a možno aj preto sa rada pýši momentami z ich života. Toho každodenného, ale ešte radšej sa pochváli výnimočnými okamihmi, ako sú povedzme dcérine narodeniny.
„Dnes sme oslávili v rodinnom kruhu 5. narodeniny našej dcérky. Celý deň, od rána, sme si rozprávali o všetkom, čo sme spolu zažili za tých 5 rokov, pozerali sme si fotky, albumy, spomínali na deň, keď sme sa dozvedeli že ku nám príde a naplní nám život,“ uviedla Monika Beňová na sociálnej sieti a dodala, že spomínali aj na deň, keď ju prvý raz uvideli na ultrazvuku a potom v pôrodnici. „Ako som ju nechcela dať ani na sekundu sestričkám aby ju pomerali, odvážili a všetko "otestovali" a nútila som môjho muža, aby tam stál pred dverami a čakal a potom mi ju hneď priniesol,“ opisuje jej narodenie Beňová s tým, že síce ešte pár hodín po cisárskom nemohla hýbať nohami, ale aj tak si ju hneď ako to bolo možné položila na seba a už ju nepustila.
„A keď sme prišli po týždni domov, "vyhnala" som tatinka spávať do druhej izby, aby sme sa my dve všetko spolu čo najrýchlejšie naučili. A on povedal, že nikam nejde a od prvého dňa mi so všetkým pomáhal, tak ako doteraz stále. Úprimne, nepamätám si žiadny zlý ani unavený deň. Proste celý môj život patril len jej. Naša Lea má dnes 5 rokov, nikdy nespala "mimo rodičov", rovnako ako jej brata pred tými veľa rokmi, aj ju milujem bezhranične, bezpodmienečne a oddane. Moje deti sú svetlom môjho života. Nič nie je viac ako môj syn a dcéra. Ďakujem Bohu za oboch a ďakujem môjmu mužovi, že je tu vždy pre nás a stará sa o nás,“ vyznala sa poslankyňa Európskeho parlamentu. A pridala aj intímny záber z pôrodnice, ktorý vznikol hneď po narodení dcéry - nájdete ho vo FOTOGALÉRII.