Studenková na odovzdávaní českých Cien Thálie: Prevzala si cenu a očarila vzhľadom!

PRAHA - U našich západných susedov sa v sobotu večer odovzdávali Ceny Thálie, teda ocenenia udeľované Hereckou asociáciou. Jednu z nich si prevzala aj Zdena Studenková... A všetkých očarila svojim vzhľadom!
32. ročník udeľovania Cien Thálie sa konal v českom Národnom divadle a bol to večer plný noblesy a umenia. Počas večera sa totiž odovzdávali ocenenia najlepším hercom a herečkám. Jednu z cien si odniesla aj slovenská umelkyňa Zdena Studenková, a to rovno za celoživotné majstrovstvo. A len čo sa objavila na pódiu, všetkých očarila svojim vzhľadom.
„Studenková zvolila vínové saténové šaty, ktoré podčiarkujú jej ženskosť aj istotu na červenom koberci. Riasenie v páse opticky zoštíhľuje a pracka dodáva šatom šperk aj formálny akcent. Kombinácia s jemným diamantovým náhrdelníkom, zlatou kabelkou a lodičkami vo farbe šampaň dodáva noblesný lesk. Celkom pôsobí ako ukážka klasickej elegancie, ktorú by si mohla vziať aj hollywoodska herečka,“ opísal jej vzhľad portál expres.cz.
Celkovo sa plavovláska radila k najlepšie oblečeným dámam večera. A my musíme len súhlasiť - pozrite, ako zahviezdila!
