Boľavé rany, ktoré sa nedajú vyliečiť: Títo prominenti pochovali svoje deti veľmi skoro

(Zdroj: Getty Images)
BRATISLAVA – Nič nemôže byť horšie, ako prísť o dieťa! Je to životná rana, ktorá sa nedá vyliečiť. Strata milovaného človeka zasiahne hlboko do duše a prázdnota i ticho by sa dali krájať.
Anička Slováčková
8. apríla 2025 Českom a Slovenskom otriasla správa o úmrtí 29-ročnej dcéry Felixa Slováčka (81) a Dády Patrasovej (68), herečky Aničky Slováčkovej. Herečka podľahla zákernej rakovine, ktorá sa vrátila druhýkrát.
(Zdroj: Instagram AS)Zuzana Haasová
Po 4 pôrodoch má Zuzana Haasová doma len dve dcérky – Romanu zo vzťahu s hudobníkom Romanom Féderom a Marínu. Dve deti, ktoré očakávala so záchranárom Martinom Kostkom, svoj boj o život prehrali. V roku 2013 jej dcéra Karolínka zomrela niekoľko hodín po pôrode a v roku 2016 synovi Šimonovi prestalo biť srdiečko v 8. mesiaci herečkinho tehotenstva.
(Zdroj: Jan Zemiar)Michal David
Len 9-ročná Michalka, dcéra Michala Davida, zomrela v roku 2000 na leukémiu. Po diagnostike choroby všetko nabralo veľmi rýchly spád. Zomrela len tri mesiace po krutom ortieli, do poslednej chvíle pritom nevedela, že trpí chorobou, na ktorú sa umiera.
Michal David (Zdroj: Jan Zemiar)Vendula Svobodová, Karel Svoboda (†68), skladateľ
Klárka Svobodová dostala zákernú leukémiu vo dvoch rokoch. Bojovala s ňou statočne takmer tri roky. Zomrela v roku 2000. Svobodovcom sa neskôr narodil ešte syn Kubík. Ani ten ale nedokázal zaceliť deravú dušu Karla Svobodu, ktorý sa v roku 2007 zastrelil na záhrade svojej vily v Jevanoch.
(Zdroj: Profimedia)Andy Hryc (†71), herec
Koncom roka 2008 prišiel umelec o syna Huga. Len 22-ročný mladík dlhodobo bojoval so zákernou rakovinou. No tá paradoxne za jeho úmrtie nemohla. Mladému Hrycovi sa nad ňou napokon podarilo zvíťaziť, no osudnou sa mu stala tragická dopravná nehoda v bratislavskom Lamači. Auto narazilo do stĺpa verejného osvetlenia, pričom ho roztrhlo na polovicu.
V roku 2003 urobil zúfalý čin syn českého hudobníka a speváka Dalibora Jandu. Mal iba 21 rokov, keď skočil z Nuselského mosta v Prahe. Ako spevák neskôr povedal, so životom sa Dalibor junior rozhodol skoncovať zrejme pre nešťastnú lásku.
Dalibor Janda (Zdroj: Facebook)Zdena Grúberová
Zdena Grúberová strávila s inžinierom Ľudovítom 55 rokov, až do svojej smrti. Spolu sa museli vyrovnať aj so smrťou jediného syna Tomáša, ktorý zomrel ako 27-ročný. Podľa informácií z okolia rodiny skúšal doma východoindické cvičenie. Keď omdlel a zapadol mu jazyk, nemal mu kto pomôcť. Tomášovo mŕtve telo našla práve jeho mama, ktorá sa vybrala po noviny – chcela v nich nájsť recenziu na predstavenie, pre ktoré jej syn robil dramaturgiu aj hudbu.
Už ku koncu tehotenstva lekári Veronike Žilkovej a jej manželovi Martinovi Stropnickému oznámili, že bábätko má vrodenú chybu - prietrž na bránici. Rovnakú diagnózu si predtým herečka vypočula pri synovi Cyrilovi, ktorý svoj boj o život vyhral. Melicharovi sa to ale nepodarilo. Hoci ho lekári okamžite operovali, chlapček vydržal svoj boj o život len šesť mesiacov. Zhodou mrazivých okolností mala Žilková v deň smrti Melicharka premiéru divadelnej hry Príbeh Adiny Mandlovej. Stvárňovala v nej ženu, ktorá porodila mŕtve dievčatko.
(Zdroj: ČT)Adriana Kmotríková
Keď sa Adriane Kmotíkovej narodila dcérka Natálka, nikto vtedy netušil, že bojuje so zákerných genetickým ochorením. Natálka bola najskôr iba veľmi chorľavá a lekári až po čase prišli na to, že ide o nevyliečiteľnú chorobu – cystickú fibrózu. No keď mala päť rokov, navždy odišla. Zomrela počas operácie, keď lekárom nevyšla tracheotómia.
(Zdroj: TV JOJ)Petr Janda
Petr Janda prišiel o syna Petra v roku 2001, ktorý zomrel vo veku 33 rokov na rakovinu. Mal iba 22 rokov, keď mu objavili nádor na mozgu po tom, čo doma spadol, ležal na zemi, na ústach mal penu a nemohli ho prebrať. Čo najskôr ho operovali, ale nádor sa nedal vybrať a lekári mu nedávali viac ako dva roky života. Petr bol však bojovník, zomrel až po jedenástich rokoch trápenia.
(Zdroj: Ján Zemiar)Andy Opalena
30. december 2024 bol najhorší deň pre slovenskú influencerku Andy Opalenu. Zasiahla ju najsmutnejšia správa - zomrela jej 10-ročná dcérka Ninka. „Taká bolesť, nikomu to neprajem, pochovať si vlastné dieťa. 10 rokov sme to dali! A čo sa to stalo... Ako toto prežijem,“ dodala.
(Zdroj: Instagram AO)
