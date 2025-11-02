Nedeľa2. november 2025, dnes je Pamiatka zosnulých,

Boľavé rany, ktoré sa nedajú vyliečiť: Títo prominenti pochovali svoje deti veľmi skoro

Ilustračný obrázok Zobraziť galériu (19)
(Zdroj: Getty Images)
© Zoznam/NL © Zoznam/NL

BRATISLAVA – Nič nemôže byť horšie, ako prísť o dieťa! Je to životná rana, ktorá sa nedá vyliečiť. Strata milovaného človeka zasiahne hlboko do duše a prázdnota i ticho by sa dali krájať.

Anička Slováčková
8. apríla 2025 Českom a Slovenskom otriasla správa o úmrtí 29-ročnej dcéry Felixa Slováčka (81) a Dády Patrasovej (68), herečky Aničky Slováčkovej. Herečka podľahla zákernej rakovine, ktorá sa vrátila druhýkrát.

Boľavé rany, ktoré sa
Zobraziť galériu (19)
 (Zdroj: Instagram AS)
Zuzana Haasová
Po 4 pôrodoch má Zuzana Haasová doma len dve dcérky – Romanu zo vzťahu s hudobníkom Romanom Féderom a Marínu. Dve deti, ktoré očakávala so záchranárom Martinom Kostkom, svoj boj o život prehrali. V roku 2013 jej dcéra Karolínka zomrela niekoľko hodín po pôrode a v roku 2016 synovi Šimonovi prestalo biť srdiečko v 8. mesiaci herečkinho tehotenstva.

Boľavé rany, ktoré sa
Zobraziť galériu (19)
 (Zdroj: Jan Zemiar)
Michal David
Len 9-ročná Michalka, dcéra Michala Davida, zomrela v roku 2000 na leukémiu. Po diagnostike choroby všetko nabralo veľmi rýchly spád. Zomrela len tri mesiace po krutom ortieli, do poslednej chvíle pritom nevedela, že trpí chorobou, na ktorú sa umiera.

Michal David
Zobraziť galériu (19)
Michal David  (Zdroj: Jan Zemiar)
Vendula Svobodová, Karel Svoboda (†68), skladateľ
Klárka Svobodová dostala zákernú leukémiu vo dvoch rokoch. Bojovala s ňou statočne takmer tri roky. Zomrela v roku 2000. Svobodovcom sa neskôr narodil ešte syn Kubík. Ani ten ale nedokázal zaceliť deravú dušu Karla Svobodu, ktorý sa v roku 2007 zastrelil na záhrade svojej vily v Jevanoch.

Boľavé rany, ktoré sa
Zobraziť galériu (19)
 (Zdroj: Profimedia)
Andy Hryc (†71), herec
Koncom roka 2008 prišiel umelec o syna Huga. Len 22-ročný mladík dlhodobo bojoval so zákernou rakovinou. No tá paradoxne za jeho úmrtie nemohla. Mladému Hrycovi sa nad ňou napokon podarilo zvíťaziť, no osudnou sa mu stala tragická dopravná nehoda v bratislavskom Lamači. Auto narazilo do stĺpa verejného osvetlenia, pričom ho roztrhlo na polovicu.

Boľavé rany, ktoré sa
Zobraziť galériu (19)
Dalibor Janda
V roku 2003 urobil zúfalý čin syn českého hudobníka a speváka Dalibora Jandu. Mal iba 21 rokov, keď skočil z Nuselského mosta v Prahe. Ako spevák neskôr povedal, so životom sa Dalibor junior rozhodol skoncovať zrejme pre nešťastnú lásku.

Dalibor Janda
Zobraziť galériu (19)
Dalibor Janda  (Zdroj: Facebook)
Zdena Grúberová
Zdena Grúberová strávila s inžinierom Ľudovítom 55 rokov, až do svojej smrti. Spolu sa museli vyrovnať aj so smrťou jediného syna Tomáša, ktorý zomrel ako 27-ročný. Podľa informácií z okolia rodiny skúšal doma východoindické cvičenie. Keď omdlel a zapadol mu jazyk, nemal mu kto pomôcť. Tomášovo mŕtve telo našla práve jeho mama, ktorá sa vybrala po noviny – chcela v nich nájsť recenziu na predstavenie, pre ktoré jej syn robil dramaturgiu aj hudbu.

Boľavé rany, ktoré sa
Zobraziť galériu (19)
Veronika Žilková
Už ku koncu tehotenstva lekári Veronike Žilkovej a jej manželovi Martinovi Stropnickému oznámili, že bábätko má vrodenú chybu - prietrž na bránici. Rovnakú diagnózu si predtým herečka vypočula pri synovi Cyrilovi, ktorý svoj boj o život vyhral. Melicharovi sa to ale nepodarilo. Hoci ho lekári okamžite operovali, chlapček vydržal svoj boj o život len šesť mesiacov. Zhodou mrazivých okolností mala Žilková v deň smrti Melicharka premiéru divadelnej hry Príbeh Adiny Mandlovej. Stvárňovala v nej ženu, ktorá porodila mŕtve dievčatko.

Boľavé rany, ktoré sa
Zobraziť galériu (19)
 (Zdroj: ČT)
Adriana Kmotríková
Keď sa Adriane Kmotíkovej narodila dcérka Natálka, nikto vtedy netušil, že bojuje so zákerných genetickým ochorením. Natálka bola najskôr iba veľmi chorľavá a lekári až po čase prišli na to, že ide o nevyliečiteľnú chorobu – cystickú fibrózu. No keď mala päť rokov, navždy odišla. Zomrela počas operácie, keď lekárom nevyšla tracheotómia.

Boľavé rany, ktoré sa
Zobraziť galériu (19)
 (Zdroj: TV JOJ)
Petr Janda
Petr Janda prišiel o syna Petra v roku 2001, ktorý zomrel vo veku 33 rokov na rakovinu. Mal iba 22 rokov, keď mu objavili nádor na mozgu po tom, čo doma spadol, ležal na zemi, na ústach mal penu a nemohli ho prebrať. Čo najskôr ho operovali, ale nádor sa nedal vybrať a lekári mu nedávali viac ako dva roky života. Petr bol však bojovník, zomrel až po jedenástich rokoch trápenia.

Boľavé rany, ktoré sa
Zobraziť galériu (19)
 (Zdroj: Ján Zemiar)
Andy Opalena
30. december 2024 bol najhorší deň pre slovenskú influencerku Andy Opalenu. Zasiahla ju najsmutnejšia správa - zomrela jej 10-ročná dcérka Ninka. „Taká bolesť, nikomu to neprajem, pochovať si vlastné dieťa. 10 rokov sme to dali! A čo sa to stalo... Ako toto prežijem,“ dodala.

Boľavé rany, ktoré sa
Zobraziť galériu (19)
 (Zdroj: Instagram AO)

Na druhej strane si pozrite, ktoré zahraničné celebrity prišli o svoje deti...

Pokračovanie článku
Viac o téme: DetiSmrťProminenti
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Ada Juhásová
Ak ste herečku Juhásovú doteraz nepoznali, odteraz budete: Besnota z dovolenky a lekáreň v kufri
Domáci prominenti
Scenárista a režisér Dodo
Je koniec: Vo veku 67 rokov navždy odišiel uznávaný slovenský scenárista a režisér
Domáci prominenti
Premiéra filmu Nepela. Na
Ady Hajdu bol SUSED Ondreja Nepelu: V TOMTO bol športovec iný ako všetci ostatní!
Domáci prominenti
Barbora Krajčírová
Najhoršie momenty: Synovi Barbory Krajčírovej išlo 2x o život! Zachránila ho jedna vec
Domáci prominenti

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Národné obranné sily ich hlboko poznačili: Jozef a Matej opísali svoju skúsenosť s výcvikom! Radikálny krok po absolvovaní
Národné obranné sily ich hlboko poznačili: Jozef a Matej opísali svoju skúsenosť s výcvikom! Radikálny krok po absolvovaní
Správy
Asistent trénera Prešova Erik Havrila: Výsledok nezodpovedá priebehu zápasu
Asistent trénera Prešova Erik Havrila: Výsledok nezodpovedá priebehu zápasu
Futbal
Tréner Žiliny Pavol Staňo: Myslím, že naša sila je práve v tom, že dokážeme premieňať gólové šance
Tréner Žiliny Pavol Staňo: Myslím, že naša sila je práve v tom, že dokážeme premieňať gólové šance
Futbal

Domáce správy

Smutný incident na trnavskom
Smutný incident na trnavskom cintoríne: Pamätník nenarodeným deťom poškodil požiar
Domáce
Národné obranné sily ich
Národné obranné sily ich hlboko poznačili: Jozef a Matej opísali svoju skúsenosť s výcvikom! Radikálny krok po absolvovaní
Domáce
Po Sviatku všetkých svätých
Po Sviatku všetkých svätých zostávajú na cintorínoch tony odpadu: TOTO je najväčším problémom!
Domáce
Pamiatka zosnulých v evanjelickej cirkvi: Ako si evanjelici pripomínajú svojich blízkych
Pamiatka zosnulých v evanjelickej cirkvi: Ako si evanjelici pripomínajú svojich blízkych
Bratislava

Zahraničné

Izrael hrozí zintenzívnením útokov
Izrael hrozí zintenzívnením útokov proti Hizballáhu na juhu Libanonu
Zahraničné
DESIVÝ útok nožom vo
DESIVÝ útok nožom vo vlaku: Dvaja muži dobodali cestujúcich, hospitalizovali 10 ľudí! Polícia nevylúčila útok teroristov
Zahraničné
FOTO Tragick´výbuch a následný požiar
TRAGÉDIA na severozápade Mexika: VÝBUCH a následný POŽIAR pripravili o život desiatky ľudí! Zahynuli najmenej 4 deti
Zahraničné
Dmitrij Peskov
Stretnutie Trump-Putin sa dá zorganizovať rýchlo: Teraz ale nie je nutné, tvrdí Kremeľ
Zahraničné

Prominenti

Boľavé rany, ktoré sa
Boľavé rany, ktoré sa nedajú vyliečiť: Títo prominenti pochovali svoje deti veľmi skoro
Domáci prominenti
PONÍŽENÁ na obrazovkách, ale:
PONÍŽENÁ na obrazovkách, ale: Markizáčka si v realite prešla PEKLOM... Boj o život!
Domáci prominenti
Princezna ze mlejna po
Princezna ze mlejna po 30 rokoch: Aha, ako dnes vyzerá krásna Eliška!
Zahraniční prominenti
Monika Beňová
Monika Beňová sa pochválila krásnymi fotkami dcéry: Fúha, a KDE sa tam VZAL tento záber?
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Chrípka vás zrazila do
Chrípka vás zrazila do postele? Nepotrebujete drahé lieky: Tieto domáce triky SKUTOČNE zaberajú
Zaujímavosti
Stephen Hawking
Najslávnejší vedec sveta prehovoril o viere: Hawking odhalil, čo si NAOZAJ myslel o Bohu! Slová, ktoré vám nedajú spať
Zaujímavosti
Muž si do tela
Zábava sa zmenila na hrôzu: Muž si vložil do tela 15 vajec! NEUVERITEĽNÉ, kam si ich strčil... skončil na operačnom stole
Zaujímavosti
99 % infarktov a
99 % infarktov a mŕtvic súvisí so štyrmi rizikovými faktormi, hovorí výskum
vysetrenie.sk

Dobré správy

Kašeľ vám vie poriadne
Trápi vás vlhký kašeľ a nemôžete sa ho zbaviť? Poradíme vám, ako s ním zabojovať
Domáce
Toto jednoducho treba zažiť:
Toto jednoducho treba zažiť: Rakúske Alpy majú svahy, aké Slovensko nikdy nevidelo!
hashtag.sk
Získajte konkurenčnú výhodu v
Získajte konkurenčnú výhodu v nábore: 5 spôsobov, ako vám Kariéra EXPO Banská Bystrica pomôže objaviť a osloviť top talenty
Domáce
Zdroj: Familypark
Ako Slováci oslavujú Halloween? Len kúsok od Bratislavy sa nachádza strašidelný zábavný park!
hashtag.sk

Ekonomika

Kde sa žije dôchodcom najlepšie? Týchto 10 krajín ponúka najlepšie podmienky!
Kde sa žije dôchodcom najlepšie? Týchto 10 krajín ponúka najlepšie podmienky!
Trvať to bude roky, ale oplatí sa: Takto sa budú matkám prepočítavať dôchodky!
Trvať to bude roky, ale oplatí sa: Takto sa budú matkám prepočítavať dôchodky!
V reklamách tieto logá vidíte každý deň: Uhádnete komu patria? Otestujte sa! (kvíz)
V reklamách tieto logá vidíte každý deň: Uhádnete komu patria? Otestujte sa! (kvíz)
Nemecký motor sa zadrhol: Eurozóna má nových ekonomických ťahúňov, tipovali by ste tieto krajiny?
Nemecký motor sa zadrhol: Eurozóna má nových ekonomických ťahúňov, tipovali by ste tieto krajiny?

Šport

VIDEO Noc v NHL plná Slovákov: Gól Slafkovského, bod Fehérváryho a prehry Honzeka s Dvorským
VIDEO Noc v NHL plná Slovákov: Gól Slafkovského, bod Fehérváryho a prehry Honzeka s Dvorským
NHL
Ďalší totálny debakel! Slovensko doslova zničilo súpera a smeruje na európsky šampionát
Ďalší totálny debakel! Slovensko doslova zničilo súpera a smeruje na európsky šampionát
ME v hádzanej
Mimoriadne dôležitá správa pre slovenský futbal: Samotný výsledok je až na druhom mieste
Mimoriadne dôležitá správa pre slovenský futbal: Samotný výsledok je až na druhom mieste
Serie A
Parádna reklama pre slovenský šport: Obrovský úspech na šampionáte, oslavujeme medailu
Parádna reklama pre slovenský šport: Obrovský úspech na šampionáte, oslavujeme medailu
Bojové športy

Auto-moto

SEAT Arona a SEAT Ibiza prešli ďalším faceliftom. Základ zostáva, novinky navyše
SEAT Arona a SEAT Ibiza prešli ďalším faceliftom. Základ zostáva, novinky navyše
Predstavujeme
Katastrofálny stav mostov sa darí meniť. Po jednom. Tento je na východe
Katastrofálny stav mostov sa darí meniť. Po jednom. Tento je na východe
Doprava
Mazda Vision X-Coupe - dvojrotor, palivo z mikróbov a
Mazda Vision X-Coupe - dvojrotor, palivo z mikróbov a "žranie" vlastných emisií
Novinky
Kia EV5 prichádza. Praktické SUV s dojazdom cez 500 km
Kia EV5 prichádza. Praktické SUV s dojazdom cez 500 km
Predstavujeme

Kariéra a motivácia

Kariera.sk: Váš partner na ceste za novou prácou
Kariera.sk: Váš partner na ceste za novou prácou
Získaj prácu
Pracovné trendy, ktoré úplne menia pravidlá hry pre mladých profesionálov
Pracovné trendy, ktoré úplne menia pravidlá hry pre mladých profesionálov
Trendy na trhu práce
Microstress: malé stresory, ktoré neviditeľne ničia vašu energiu v práci
Microstress: malé stresory, ktoré neviditeľne ničia vašu energiu v práci
Pracovné prostredie
Digitálna únava: Prečo nás neustála online komunikácia vyčerpáva a znižuje produktivitu
Digitálna únava: Prečo nás neustála online komunikácia vyčerpáva a znižuje produktivitu
Prostredie práce

Varenie a recepty

15 najlepších vianočných receptov na nepečené dezerty, ktoré vás uchvátia rýchlosťou a jednoduchosťou.
15 najlepších vianočných receptov na nepečené dezerty, ktoré vás uchvátia rýchlosťou a jednoduchosťou.
Nepečené čokoládové trubičky s karamelovým krémom. Chrumkavé vydržia celé Vianoce.
Nepečené čokoládové trubičky s karamelovým krémom. Chrumkavé vydržia celé Vianoce.
Chrenová omáčka ako od babičky? Stačí pridať jednu ingredienciu
Chrenová omáčka ako od babičky? Stačí pridať jednu ingredienciu
Výber receptov
Jedlá na Dušičky: Čo sa kedysi varilo a pieklo v tento deň
Jedlá na Dušičky: Čo sa kedysi varilo a pieklo v tento deň
Výber receptov

Technológie

Máš Samsung a fotky sa ti robia pomaly? Vypni túto funkciu a uvidíš rozdiel. Fotky budeš mať rýchlejšie a reálnejšie
Máš Samsung a fotky sa ti robia pomaly? Vypni túto funkciu a uvidíš rozdiel. Fotky budeš mať rýchlejšie a reálnejšie
Návody
Ak uvidíš toto na obrazovke smartfónu, aplikáciu rovno odinštaluj. Ide na 100% o malvér
Ak uvidíš toto na obrazovke smartfónu, aplikáciu rovno odinštaluj. Ide na 100% o malvér
Android
Bez pilotov, bez výcviku, len s tabletom. Z vrtuľníka Black Hawk sa stal robot. Americká armáda ukázala, že je o krok vpred
Bez pilotov, bez výcviku, len s tabletom. Z vrtuľníka Black Hawk sa stal robot. Americká armáda ukázala, že je o krok vpred
Armádne technológie
Svet sa obáva novej studenej vojny. Trump dal rozkaz znova testovať jadrové zbrane. Reaguje tým na Rusko a Čínu, hovorí
Svet sa obáva novej studenej vojny. Trump dal rozkaz znova testovať jadrové zbrane. Reaguje tým na Rusko a Čínu, hovorí
Armádne technológie

Bývanie

Nenápadný prvok dokáže úplne zmeniť atmosféru, no väčšina ho podceňuje! 13 inšpirácií, ktoré vás o tom presvedčia
Nenápadný prvok dokáže úplne zmeniť atmosféru, no väčšina ho podceňuje! 13 inšpirácií, ktoré vás o tom presvedčia
Rozmnožte si svokrin jazyk týmto spôsobom, je takmer zadarmo. Stačí vám pohár vody!
Rozmnožte si svokrin jazyk týmto spôsobom, je takmer zadarmo. Stačí vám pohár vody!
Skoro ho nevidno, no oplatí sa nazrieť dnu. Nadčasové bývanie si nás získalo, nechýba ani poriadne miesto na relax
Skoro ho nevidno, no oplatí sa nazrieť dnu. Nadčasové bývanie si nás získalo, nechýba ani poriadne miesto na relax
Vyzerajú ako burina, no majú úžasné liečivé účinky! 6 rastlín, ktoré pomôžu pri chorobách a nájdete ich aj na jeseň
Vyzerajú ako burina, no majú úžasné liečivé účinky! 6 rastlín, ktoré pomôžu pri chorobách a nájdete ich aj na jeseň

Pre kutilov

Nerobte túto chybu pri skladovaní pneumatík! Takto vám cez zimu zdegradujú
Nerobte túto chybu pri skladovaní pneumatík! Takto vám cez zimu zdegradujú
Údržba a opravy
7 hlavných otázok pred výmenou okien: Skôr, ako objednáte nové okná, spoznajte odpovede
7 hlavných otázok pred výmenou okien: Skôr, ako objednáte nové okná, spoznajte odpovede
Stavebný materiál
Skvelá chuť a božská chrumkavosť: Ako si pripraviť kapustovú čalamádu na priamu konzumáciu
Skvelá chuť a božská chrumkavosť: Ako si pripraviť kapustovú čalamádu na priamu konzumáciu
Recepty
Neriskujte zatekanie do strechy! Týmito opatreniami zabezpečíte, aby do strešného plášťa nezatekalo
Neriskujte zatekanie do strechy! Týmito opatreniami zabezpečíte, aby do strešného plášťa nezatekalo
Strecha

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Raňajky, ktoré brzdia metabolizmus: Odborník odhalil skryté kombinácie, ktoré vám spôsobujú priberanie
Chudnutie a diéty
Raňajky, ktoré brzdia metabolizmus: Odborník odhalil skryté kombinácie, ktoré vám spôsobujú priberanie
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
DESIVÝ útok nožom vo
Zahraničné
DESIVÝ útok nožom vo vlaku: Dvaja muži dobodali cestujúcich, hospitalizovali 10 ľudí! Polícia nevylúčila útok teroristov
Autobus Dopravného podniku Bratislava
Domáce
NEBEZPEČNÁ jazda MHD počas rannej špičky: Vodič jazdil po Bratislave s OTVORENÝMI dverami! Na palube boli aj deti
Tragick´výbuch a následný požiar
Zahraničné
TRAGÉDIA na severozápade Mexika: VÝBUCH a následný POŽIAR pripravili o život desiatky ľudí! Zahynuli najmenej 4 deti
Slováci, buďte opatrní: Neoverená
Domáce
Slováci, buďte opatrní: Neoverená firma láka na obchodovanie, môžete prísť o peniaze!

Ďalšie zo Zoznamu