PONÍŽENÁ na obrazovkách, ale: Markizáčka si v realite prešla PEKLOM... Boj o život!

PRAHA - Známa markizáčka sa po vážnej autonehode ocitla na pokraji smrti. Lekári jej dávali len malú šancu na prežitie, no ona sa nevzdala. Dnes otvorene hovorí o boji o život, psychickom zrútení aj o tom, ako ju tragická skúsenosť naučila vážiť si obyčajné veci a žiť s pokorou.
Bývalá účastníčka tohtoročného Love Islandu Klára Kořáňová si prešla v minulosti peklom. Po vážnej autonehode, ktorá ju takmer stála život, dnes hovorí o tom, ako sa jej úplne zmenil pohľad na svet. V relácii eXtra Host úprimne opísala svoj boj, dlhú cestu zotavovania sa a aj nové životné hodnoty. Lekári ju udržiavali v umelom spánku a jej stav bol kritický.
„Bola tam vlastne úplne pôvodne možnosť, že sa vôbec nepreberiem, pretože som bola dve až tri noci v umelom spánku napojená na prístroje,“ priznala. Lekári vtedy jej mame povedali: „Táto noc je osudová – buď sa preberie, buď to telo zvládne, alebo nie.“ Okrem početných zranení utrpela aj vážne poškodenie vnútorných orgánov.
„Mala som roztrhanú pečeň a tak...“ dodala Klára, ktorá bola niekoľko týždňov pripútaná k nemocničnému lôžku. „V nemocnici som len ležala na chrbte a nemohla som sa ani posadiť,“ opísala chvíle, keď bola úplne odkázaná na pomoc druhých. Po prepustení musela začať úplne odznova – učiť sa chodiť, posilňovať telo, ale aj myseľ. „Človek si začne vážiť práve tie malé veci, ktoré predtým možno ani nevnímal... nie materiálne, ale to, že vôbec môže,“ povedala s pokorou.
Cesta k uzdraveniu však nebola len o fyzickej bolesti. Najťažšie chvíle prišli po prebudení. „Tie prvé dni neboli vôbec ľahké a na začiatku som veľa plakala. Snažila som sa byť silná a veriť, že to dokážem. Aj keď som sa na začiatku pýtala, prečo práve ja?“ zverila sa. Aby zvládla psychický tlak, vyhľadala odbornú pomoc. „Potom som požiadala o psychológa, aby som to zvládla, aby som si hlavu naozaj nastavila tak, že to dokážem, že mám doma psíka, rodinu... Chcela som znovu chodiť a hlavne som si priala, aby som mohla znovu športovať.“ Dnes žije opäť naplno.