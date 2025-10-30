Takto vyzerá po brutálnom útoku susedky: Víťazka markizáckej šou ukázala FOTO po incidente!

BRATISLAVA - Víťazka markizáckej reality šou Love Island Majka Glatzová (29) na svojom Instagrame zverejnila aktuálnu fotografiu po brutálnom útoku susedky, ktorý otriasol jej životom. Na snímke má okolo krku zdravotnícky golier – pomôcku na fixáciu krčnej chrbtice po zraneniach, ktoré utrpela pri incidente.
Po prechádzke so psíkom ju susedka napadla priamo na schodoch bytovky. Napadnutá bola aj jej mama a pes, pričom Majka skončila dobitá a s vytrhanými vlasmi. „Keby niet mamky a susedov, tak už tu asi ani nie som,“ priznala Majka verejne.
Po útoku musela navštíviť chirurgiu a absolvovala röntgen, aby lekári zistili rozsah zranení. Napriek traumatickému zážitku sa snaží zachovať pokoj a jemný humor – fotografiu s golierom okomentovala slovami: „Nový módny doplnok na krku.“
Majka zároveň otvorene priznala, že sa bojí vyjsť z bytu a má strach o svoj život, ako aj o bezpečie mamky a psíka. „Som v poriadku, ale stále sa bojím vyjsť von. Takéto veci sa jednoducho nemôžu diať bez následkov,“ uviedla a pokračuje v riešení prípadu s políciou.
Incident, ktorý otriasol jej životom a zmenil každodennú bezpečnosť, vyvolal vlnu solidarity od fanúšikov a verejnosti. Polícia stále pokračuje vo vyšetrovaní.
