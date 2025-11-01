Najkrajšia Slovenka žiari šťastím: Je z nej MAMA... Odhalila meno aj pohlavie dieťatka!

BRATISLAVA - Jeanette Borhyová prežíva najšťastnejšie obdobie svojho života. Po rozprávkovej svadbe s podnikateľom Michalom Fresserom sa stala hrdou mamičkou.
V roku 2021 vyšlo najavo, že kráľovná krásy Jeanette Borhyová si po rozchode našla novú lásku – podnikateľa Michala Fressera. Po dvoch rokoch sa pár zasnúbil a v máji minulého roka svoju lásku spečatil svadbou v zahraničí. Ich rozprávkový obrad sa uskutočnil na malebnej farme v rakúskom Hainburgu, kde si povedali svoje „áno“ v kruhu najbližších priateľov a rodiny.
O rok neskôr mala modelka pre svojich fanúšikov ďalšiu radostnú správu. V júni tohto roka prezradila, že s manželom čakajú svoje prvé dieťatko. K nežnému záberu, na ktorom už bolo vidieť rastúce bruško, napísala dojemný odkaz: „Najväčšie dobrodružstvo sa práve začína.” A len o štyri mesiace neskôr sa dočkala najkrajšej životnej úlohy – stala sa mamou.
Jeanette porodila zdravé dievčatko a svojej dcérke dala krásne meno Olivia. So svojimi fanúšikmi sa podelila aj o dojímavé momenty priamo z nemocnice, ku ktorým napísala: „Si ešte dokonalejšia, než som si vedela predstaviť, Olivia.” Novopečeným rodičom gratulujeme!
