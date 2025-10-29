Streda29. október 2025, meniny má Klára, Kiara, zajtra Šimon, Simon, Simona

Dcéra Nepelu si otca veľmi neužila: Ako si Natasha spomína na detstvo so slávnym otcom!

Natasha Nepela so synom Zobraziť galériu (13)
Natasha Nepela so synom (Zdroj: Vlado Anjel)
BRATISLAVA - Ondrej Nepela patrí medzi najväčšie legendy slovenského športu. Jeho meno pozná každý, kto vyrastal v časoch, keď sa na ľade písali dejiny. Po desaťročiach sa jeho príbeh dostáva na veľké plátna – film Nepela mal svoju slávnostnú premiéru v Bratislave.

Filmová udalosť priviedla na Slovensko aj Nepelovu dcéru Natashu Nepela, ktorá prišla až z Venezuely. Dcéra slávneho krasokorčuliara sa na Slovensku objavila po prvý raz. „Práve kvôli tejto premiére sme prišli. Nikdy sme neboli na Slovensku, veľmi sa tešíme,“ povedala po príchode na premiéru. Návštevu využila aj na osobný moment, ktorý ju hlboko zasiahol – s kyticou kvetov navštívila hrob svojho otca. „Vedeli sme, kde sa hrob nachádza, a bola som veľmi šťastná, že sme tam mohli prísť spolu s mojím synom,“ dodala dojato.

Natasha vyrastala vo Venezuele a na otca si spomína iba útržkovito, no v rodine na neho nikdy nezabudli. „Pamätám si ho z rozprávania mojej mamy. Spomienky sa viažu na dom mojej babičky, kam prichádzal, keď bol doma. Chodievali sme do parku, ale čas, ktorý trávil vo Venezuele, bol krátky, pretože veľa vystupoval,“ ozrejmuje. S úsmevom na tvári dokonca prezradila aj svoje korčuliarske počiny. 

Dcéra Nepelu si otca veľmi neužila: Ako si Natasha spomína na detstvo so slávnym otcom! (Zdroj: Narcis Liptáková/Tomáš Hambálek/Vlado Anjel)

Film Nepela zachytáva obdobie po zisku olympijského zlata v japonskom Sappore, keď sa legendárny športovec rozhodol legálne odísť na Západ a pripojiť sa k ľadovej šou Holiday on Ice. Komunistický režim mu to nedovolil a Nepela sa stal väzňom vo vlastnej krajine. Do kín prichádza už 30. októbra a sľubuje silný a ľudský pohľad na život človeka, ktorý dosiahol všetko – a napriek tomu sa nikdy necítil slobodný.

