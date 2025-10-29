Marián Slovák 12 rokov po MŔTVICI: Rázne sekol s TÝMTO a... Čomu sa dnes venuje?

BRATISLAVA - Herec Marián Slovák (76) si v živote prešiel ťažkou skúškou. Pred dvanástimi rokmi ho náhle vyradila z hry mozgová príhoda, po ktorej sa musel nanovo učiť hovoriť. Vďaka logopédovi, odhodlaniu a podpore rodiny sa však dokázal postaviť na nohy a dnes žije pokojnejší život. Čomu sa venuje?
Mariána Slováka pred 12 rokmi na istý čas odpísali zdravotné problémy. Vo februári 2013 ho zasiahla náhla mozgová príhoda, z ktorej sa spamätával dlho. Pomôcť mu musel logopéd. „Pred 11 rokmi som z herectva nechcel odísť. Bol som donútený, pretože som mal porážku a prestal som hovoriť po slovensky. Musel som sa to opäť naučiť, pomáhal mi logopéd. Po maďarsky som polovicu zabudol,“ prezradil umelec v relácii Pod javiskom, ktorú na TV Lux moderuje herec Lukáš Latinák.
Priznal, že si zrejme za zdravotné ťažkosti mohol sám. „Všetko som mal v tom čase v rovnováhe a ani v práci som nemal tlak. Veľa som však vtedy fajčil. Ráno som len raňajkoval pri stole, kýchol som si a odpadol som. Mal som šťastie, že moja žena (herečka Eva Matejková, pozn. red.) hneď volala záchranárov,“ zaspomínal si na osudný deň. S fajčením neskôr prestal. Dnes sa venuje rodine a koníčku, na ktorý predtým nemal čas.
„Dovtedy bolo v mojom živote všetko v poriadku. Jediná vec, ktorú som zmenil, bolo to, že už 11 rokov nefajčím. Mám tak veľa času, že chodím plávať, to som v živote nerobil. Bolelo ma koleno, a tak už dva roky chodím plávať. Za 50 minút plávam prsami 800 metrov. Robím to dvakrát-trikrát do týždňa, snažím sa športovať a omnoho viac času mám aj na deti a vnúčatá,” dodal na záver.
Marián Slovák pochádza z umeleckej rodiny. Je synom dirigenta Ladislava Slováka (†79). Na otca ale nemá najlepšie spomienky. Marián nekomunikuje ani so svojou sestrou, herečkou Kamilou Magálovou, s ktorou mal v minulosti konflikty. Herec je otcom troch detí Samuela, Stanislava a Svetlany, ktorým obetoval všetko.
„Ja som sa chcel v 41 rokoch naučiť po anglicky, ale uprednostnil som svoju rodinu a čas s ňou. Práca mi nebola prednejšia. Mám teraz tri fantastické deti. Ja som rozvodové dieťa a povedal som si, že budem žiť inak,“ priznal.