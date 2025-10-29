DRSNÝ koniec: Známeho herca VYKOPLI zo seriálu po 6 rokoch... Skončil BEZ práce!

PRAHA - Herec Jiří Hána (49), známy zo seriálu Špecialisti, sa po šiestich rokoch ocitol bez práce. Nečakaná výpoveď ho zaskočila, pričom dodnes netuší, prečo sa ho tvorcovia rozhodli v projekte vymeniť. Ako sám priznal, o svojom konci sa dozvedel až po tom, čo prejavil záujem o nové angažmán v divadle – a práve to mohlo byť dôvodom, prečo sa stal pre producentov nepohodlným.
Český herec Jiří Hána sa dlhých 6 rokov objavoval v seriáli Špecialisti. No a z ničoho nič dostal výpoveď a skončil bez práce, ako priznal pre web Aha!. V počine stvárňoval kapitána Martina Kovářa „Po šiestich rokoch ma vyhodili. Dozvedel som sa to začiatkom októbra," povedal pre herec. Budúci rok v auguste sa má natáčať ďalšia séria, no tejto súčasťou už herec nebude. Čo je za jeho náhlym vyhadzovom nevie.
„Nedozvedel som sa, prečo. Ale skôr to bola moja aktivita, pretože som bol oslovený na ďalšie skúšanie v divadle a vedel som, že keby som v tú dobu točil, tak by som to skúšanie vziať nemohol. No a tým, že som sa o to začal zaujímať, tak som sa dozvedel, že už asi kreatívni producenti rozhodli o tom, že tam tam nebudem," priznal. „Hovorím si, kedy by mi to asi povedali, keby som sa o tú divadelnú prácu nezaujímal, ale to je, bohužiaľ, slabosť niektorých českých producentov, mať tie gule a zavolať: Boli ste tu šesť rokov, ďakujeme,“ povedal.
