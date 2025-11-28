Prečo Soňa Skoncová stále nie je vydatá? Do svadby ju tlačia už aj... Je najvyšší čas!

BRATISLAVA - Moderátorka Soňa Skoncová prežíva pokojné rodinné obdobie po boku svojho dlhoročného partnera Roba Reisa, s ktorým tvorí pár už neuveriteľných 24 rokov. Svadobné zvony im však napriek tomu stále nezazvonili!
Soňa Skoncová si prešla peklom, zasiahlo to aj 24-ročný vzťah s partnerom: Čo teraz ďalej?
Deti sú pre modelku všetkým a po ich narodení sa rozhodla úplne spomaliť. Kariéru, ktorú roky budovala, dala bokom a naplno sa sústredila na rodinu. „Neľutujem nič. Je to stopka v kariére, ale to neznamená, že o rok, keď budú deti samostatnejšie, opäť nezačnem tvoriť,“ dodala úprimne krásna tmavovláska, ktorá sa drží hesla, že žena môže mať všetko – len nie všetko naraz. „Svoje kariérne túžby som si splnila pred deťmi, bola som naplnená,“ dodala.
Svoju rolu mamy vníma ako tú najťažšiu, ale aj najkrajšiu. „Mne niekedy deti povedia, že som dobrá mama a že ma ľúbia. To je to najkrajšie ocenenie, aké môžete dostať,“ prezradila. Napriek tomu priznáva, že materstvo jej prinieslo aj množstvo pochybností. „Predtým, keď som mala kariéru, som sa cítila stopercentne. Ale rola matky ma zaskočila. Učím sa každý deň a s pokorou prijímam, čo mi život prinesie,“ dodala otvorene. Vrámci výchovy sú s partnerom v zhode, no napriek tomu na seba prezradila niečo, čo ju samú prekvapilo!