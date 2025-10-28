FOTO Víťazka markizáckej šou sa BOJÍ O ŽIVOT: Skončila DOBITÁ a s vytrhanými vlasmi! Prosím, pomôžte

BRATISLAVA - Hrôza priamo v bytovke! Majka Glatzová (29), krásna víťazka tretej série reality šou Love Island, zažila večer, na ktorý nikdy nezabudne. Po prechádzke so psíkom ju na schodoch napadla susedka a situácia skončila brutálne – Majka skončila dobitá a s vytrhanými vlasmi.
Hrôzostrašný incident sa stal v pondelok podvečer na schodisku v bytovke, kde bývalá Miss žije. „Keby niet mamky a susedov, tak už tu asi ani nie som. Napadla ma suseda (neskôr aj mamku a psa) a skončila som dobitá s vytrhanými vlasmi. Neviem, ako mám teraz vôbec vychádzať z domu a fungovať, keď sa toto celé stalo u nás na schodisku. Vie mi niekto s tým prosím pomôcť?“ napísala Majka na svoj Instagram a zverejnila fotografiu z polície, kde riešila napadnutie.
Kráska dodala, že sa bojí o život nielen svoj, ale aj mamky a psíka. „Takéto veci sa nemôžu diať bez nijakých následkov. Neviem, čo ma čaká dnes, ale ďakujem každému kto mi napísal a zaujíma sa. Som ok, žijem, ale bojím sa o život a mamku a psa a neviem ani ako to riešiť,“ zúfalo dodáva Majka, ktorá má strach vystrčiť päty z bytu.
Majka sa do povedomia dostala najprv v súťaži Miss Slovensko a následne sa presadila vo Love Island, kde sa jej podarilo aj vyhrať. Nedávno reprezentovala Slovensko na Filipínach na svetovej súťaži Miss Grand International, no krásne obdobie prerušil šokujúci incident, ktorý jej zmenil život.
