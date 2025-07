Diana Hágerová snúbenca nešetrila: Prezradila, čo Roman Juraško zbožňuje! To je sila

Párty plná celebritných detí, Diana Hágerová s Kristínou Krajčírovou a Hanou Stanczovou (Zdroj: Ján Zemiar)

Celá akcia sa niesla v zdravom duchu a aj Diana sa snaží svojim deťom dávať to najlepšie, aj keď nič nepreháňa. „Nie som úplne striktný typ mamy, ktorý by povedal, že moje deti nebudú jesť sladkosti. Mala som takú ambíciu, keď bola Izabelka malá, ale upustila som od toho. Snažíme sa im obaja držať hranice, ale poznajú čokoládu, majú radi gumové cukríky... jedine tvrdé cukríky, to ja veľmi nemusím.“ Moderátorka sa riadi heslom všetko s mierou a svojim deťom Izabelke a Tristanovi sa snaží dopriať vyváženú stravu. A kým u detí sem-tam bojuje s tým, čo áno a čo nie, s Romanom tento problém rozhodne nemá. „Roman zje v podstate všetko, on je veľmi nenáročný. On potrebuje mať mäso, jeho by som napríklad nenahovorila, že poďme sa stať vegetariánmi.“

Celú akciu má na svedomí spoluzakladateľka Zjedené Hana Stanczová, ktorá je sama mamou troch detí. A zdravá strava je u nich na dennom poriadku, aj keď... „Musím povedať jednu vec, aby sa cítili lepšie aj maminky, ktorým sa to nedarí. Ja mám staršiu dcéru, ktorá je všetko – od slimákov, cez zeleninu úplne všetkého druhu, tá menšia robí trošku problémy a boli obdobia, kedy bola na čistých cestovinách, ale snažíme sa.“ Stanczová však predsa len odhalila zopár skvelých tipov, ktoré v domácnosti zaviedla a v rozhovore prezradila aj to, čo deťom vyslovene zakázala!

