Chronické OCHORENIE speváčky Mamby: Podstúpila LIEČBU... Vidí prvé VÝSLEDKY!

BRATISLAVA - V auguste speváčka Dáša Mamba Šarközyová (35) odhalila, že trpí nepríjemným ochorením. Kým lekári hľadali presnú diagnózu, tmavovláska priznala, že sa cítila škaredá, fľakatá a hanbila sa vyjsť medzi ľudí. Aktuálne podstupuje liečbu... A vidí aj prvé výsledky!
Speváčka svoju diagnózu odhalila v auguste na sociálnej sieti Instagram. „Moje Vitiligo prišlo presne pred rokom. Veľmi nenápadne, ako malý fliačik pod pravým okom. Neskôr sa pridalo ľavé oko, potom pravá ruka a postupom času (hlaven pod očami) rastie a rastie,“ zverejnila Mamba s tým, že spočiatku verila, že diagnóza bude iná - taká, na ktorú dostane lieky a bude zdravá.
Napokon sa však ukázalo, aká je jej skutočná diagnóza. „Fú, prvé mesiace boli veľmi ťažké, toľko času som preplakala. Cítila som sa špinavá, fľakatá a škaredá... Mala som pocit, že každý na ulici sa mi pozerá na oči a premýšľala som, čo to mám,“ priznala s tým, že spočiatku sa to snažila prekrývať mejkapom, no neskôr prišlo zmierenie. 5 lekárov jej potvrdilo, že ide o vitiligo a nasledovala liečba na zmiernenie prejavov.
A Mamba už vidí prvé výsledky. „Pokračujeme v liečbe môjho vitiliga. A ja normálne môžem prehlásiť, že jedno oko mám, vyzerá, že vyliečené - zaklopem si všade, kde sa dá. Čiže jedno oko veľmi výrazne zareagovalo na liečbu a druhé oko zareagovalo, ale veľmi jemne,“ podelila sa o svoju radosť speváčka s tým, že teraz ju čaká druhé kolo liečby a verí, že rovnako zareaguje aj druhé oko.
„Tak sme sa dohodli s pánom doktorom, že začnem ešte jednu liečbu, ešte jednu etapu liečby na druhú stranu oka, ktoré asi očividne potrebuje viac, takže dnes by som mala začať... Mala som už včera začať, ale bohužiaľ mi to nevyšlo časovo, takže asi dnes začnem tú druhú etapu liečby. Som strašne rada z toho, ja len dúfam, že aj tú druhú stranu dokážeme nejakým spôsobom vyprovokovať k repigmentácii. Budem tomu veriť. A následne vám všetko zhrniem,“ dodala.
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%