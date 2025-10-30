Finále Love Islandu sa blíži: Je rozhodnuté... Tieto TRI PÁRY zabojujú o výhru!

TENERIFE - Najhorúcejšia reality šou Love Island Česko & Slovensko má pred sebou veľkolepé finále svojej piatej série. A diváci rozhodli o pároch, ktoré v poslednom kole zabojujú o celkovú výhru. Lásku veria týmto trom párom!
Love Island Česko & Slovensko má za sebou dlhé týždne hľadania lásky. Niektoré páry na to mali viac času, iné menej. No diváci sa museli rozhodnúť, ktoré tri páry zo zostávajúcej "štvorice", posunú do veľkolepého finále. Zadanie pre hlasovanie bolo jednoduché - komu veria lásku najviac?
Ešte včera sa diváci streamovacej platformy Voyo dozvedeli, že do finále postupujú Adri a Honza a Patricie s Honzim. No a na ďalší, posledný pár, ktorý ich vo veľkolepom závere doplní, si fanúšikovia museli počkať do dnešnej epizódy. A už je rozhodnuté. Poslednou dvojicou, ktorá postupuje do finále sú Kika a Dušan.
