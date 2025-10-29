Slovenská herečka prezradila o sebe sériu intímností: Keď si prečítate, v čom spáva… Au, to je bolesť!

BRATISLAVA - Natália Germáni patrí medzi najkrajšie slovenské herečky. Elegantná, charizmatická a s postavou, ktorú by jej mnohé mamy po dvoch pôrodoch len tíško závideli. A teraz konečne prezradila, ako sa o ňu stará… a aj niečo, čo by ste od nej fakt nečakali.
V sérii „Veci, ktoré o mne (asi) neviete“ na Instagrame otvorila Natália fanúšikom dvere do svojho súkromia. Herečka priznala, že za svojou perfektnou figúrou nestojí len genetika, ale roky driny. Natália sa takmer desať rokov venovala športovému aerobicu na profesionálnej úrovni, a práve to je dôvod, prečo dnes vyzerá ako bohyňa. „Ťažím z toho dodnes kondične, zdravotne aj vizuálne,“ napísala.
Ako dieťa ale riešila úplne iné problémy, ako štíhly pás. Vlasy! Teda skôr ich nedostatok.Malá Natália totiž nemala bohatú hrivu, o ktorej sníva každé dievča, a tak hľadala rôzne spôsoby, ako si „vylepšiť“ účes. „Ako dieťa som nemala veľa vlasov. Ja som teda nosila pajčúchy,“ napísala k archívnej fotografii z detstva a pobavila tým celý internet. To však ešte netušili, čo príde na záver.
Natália totiž pridala intímnosť, ktorá vyvolala medzi ženami priam národný šok. „Patrím do 0,00000000001 % populácie žien, ktorá nosí kosticovú podprsenku na spanie. A milujem to,“ priznala herečka a komentáre sa okamžite zaplnili nechápavými výkrikmi. „Všetko ok a potom prišla tá podprsenka… Ako? Prečo?“ písala jedna z fanúšičiek. Ďalšie sa pridali: „Tá podprda ma zabila,“ či „Ja si ju rozopínam už po ceste z práce v aute!“ Jasné je jediné – to, čo je pre väčšinu žien trýzeň, je pre Natáliu úplne prirodzené a vôbec sa za to nehanbí.
