Kontroverzná Slovenka ROK po ROZVODE: Zmenená na NEPOZNANIE... Veď to ani nie je ona!

BRATISLAVA - Mikela Vlček je už rok rozvedená žena. Podľa jej slov nemohla spraviť nič lepšie a dnes sa cíti voľná. Za ten čas sa totálne zmenila. Veď to nie je ani ona!
Mikela Vlček zažívala v manželstve peklo. Bola vydatá za Miriho Vlčeka, s ktorým sa rozviedla minulý rok. V minulosti influencerka načrtla, čo prežívala. „Ja nechcem život plný drog, ja nechcem každý deň f*tovať, ja nechcem, aby sa nosili do nášho domu drogy, ja nechcem žiť s tákymto človekom, nechcem žiť na dojazdoch, nechcem žiť s niekým, kto psychicky týra, kto ti robí zle, kto ti nadáva, kto ťa uráža, kto ťa ponižuje, kto ťa hádže na zem, kto ti šklbe vlasy," priznala otvorene minulý rok.
Na svojom profile vtedy tiež priznala, že sa počas vzťahu extrémne hádali a zašlo to až tak ďaleko, že po jednej z hádok skončila až v nemocnici. No tam nepovedala pravý dôvod, čo sa jej vlastne stalo. Počas ich výmeny názorov ju podľa jej slov schmatol, hodil ju na zem a vyšklbal vlasy. „Mala som rozmliaždený prst, búchal ma surovo do hlavy, bolo to asi 10 rán do hlavy," vyjadrila sa v tom čase. Netajila sa ani tým, že sa pri ňom doslova psychicky rúcala.