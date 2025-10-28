Eva Landlová (93) po VÁŽNOM úraze opäť v spoločnosti: Ku chôdzi si dopamáha!

BRATISLAVA - Eva Landlová prišla po dlhej dobe opäť do spoločnosti. Pred pár mesiacmi mala vážny úraz, no vyzerá to tak, že už je všetko ako-tak v poriadku. Nikomu ale neušlo, že si herečka ku chôdzi dopomáha...
Premiéra filmu Nepela: ŠELMY Brychtová s Karnasovou a... Pozrite, ako FANTASTICKY vyzerá Malachovská!
Eva Landlová je slovenská herečka a dabérka, ktorá za svoj život stihla toho mnoho v umeleckom svete a zanechala v ňom výraznú stopu. Stvárnila množstvo postáv a niektorým prepožičala aj svoj prenikavý hlas. Eva má úctyhodných 93 rokov, no už aj ju ťažia zdravotné problémy. Ešte minulý rok na jeseň mala podľa medializovaných informácii vážny úraz. Po čase sa však opäť zranila a dopadlo to ešte horšie ako predtým.
Zlomila si panvu a keďže bola odkázaná na celodennú starostlivosť, musela byť umiestnená do sanatória. Zranenie sa hojilo dobre a teraz to vyzerá tak, že je už všetko ako-tak v poriadku. Herečka sa totiž objavila v spoločnosti po veľmi dlhej dobe. Zavítala na premiéru filmu Nepela spolu so svojou rodinou – so synom Matejom, jeho manželkou a vnukom. Herečka pôsobila spokojne, no nikomu neušlo, že si ku chôdzu dopomáhala vychádzkovou palicou.
FOTO z celej premiéry