Najprv ROZCHOD a teraz: Kontroverzný Slovák (37) po ROZVODE... Požiadal o ruku 18-ročnú frajerku?!

BRATISLAVA - Kontroverzný influencer Miri Vlček šokuje svojimi vzťahovými zvratmi. Po rozvode s Mikelou si rýchlo našiel novú partnerku, no ich vzťah bol od začiatku plný dramatických momentov. Po oznámení tehotenstva prišla smutná správa o strate bábätka, následne zverejnili rozchod – a teraz prekvapili zásnubami. Je to skutočná láska, alebo len ďalší pokus o upútanie pozornosti?

V máji minulého roka sa prevalilo, že sa kontroverzní influenceri Mikela a Miri Vlčekovci idú rozvádzať. „Dlhodobo som nebola ani pokojná, ani šťastná. Bolo to čím ďalej, tým horšie. Ja som sa rozhodla žiť iný život, život plný lásky, plný pokoja, plný ucty, rešpektu a kľudu. Toto som v manželstve nenašla. To divoké talianske manželstvo, ktoré ma zo začiatku bavilo, tak už mi to prišlo totálne cez hranicu," prezradila v minulosti dôvod ich rozchodu.

V auguste ich súd rozviedol a každý si išiel vlastnou cestou. Miri si našiel hneď frajerku, a to vtedy 17-ročnú tmavovlásku, s ktorou sú spolu dodnes. Ich vzťah je však ako na horskej dráhe. V októbri minulého roka oznámili tehotenstvo, no žiaľ, jeho partnerka o bábätko prišla. Tento rok v októbri však prišla ďalšia šokujúca informácia. „Keď je Miška mladá, tak ju nechcem naďalej trápiť po článkoch, tak sme išli každý svojou cestou a Mikela, teraz som sa začal ja s vami hrať,“ oznámil vtedy Miri a na záver sa prihovoril aj svojej ex. „Áno, táto naša rozprávka skončila, no stále sme tu jeden pre druhého, ostávame naďalej v kontakte ako dobrí kamaráti,“ dodala Miška. No všetko bolo inak, než sa zdalo a párik aj naďalej spolu fungoval.

A na sociálnej sieti zverejnili svoje zásnuby. „Milujem ťa. Povedala som áno," znel popis ku záberu ruky, na ktorej sa ligotal prsteň. To, či ide o realitu alebo chceli len zaujať, je však otázne. Neskôr však pre Odzadu.sk priznal, že sa nezasnúbili. „Ja neplánujem nič. Povedal som, že už nebudem nič sľubovať, že je niečo navždy alebo tak. To, čo príde, bude, keď to tak budem cítiť. Keď bude všetko v pohode, bude sa nám dariť a budeme spolu šťastní, tak možno, že bude svadba. Ale nič nehovorím. Zatiaľ sa mi vôbec nechce do toho ísť, lebo som už dvakrát rozvedený, takže … Dosť som sa spálil a som v týchto veciach opatrný,“ vysvetlil kontroverzný Slovák. „Uvidíme, čo všetko prinesie. Nechávam to zatiaľ voľné,“ dodal.

