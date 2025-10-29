Najprv FEJKOVÝ románik s Tomečkom a teraz... Bývalá markizáčka ukázala NOVÉHO frajera!

BRATISLAVA - Beáta Bejba Rusnáková už viac nie je sama. Po fejkovom romániku so Samuelom Tomečkom vyviedla svoju novú lásku do spoločnosti. Aha, toto je on!
Beáta Rusnáková alias Bejba je divákom televízie Markíza dobre známa. Pôsobila totiž rovno v dvoch reality šou. Bola na Farme aj v Ruži pre nevestu. Vďaka tomu, že sa zviditeľnila na televíznych obrazovkách, si vybudovala obrovskú základňu fanúšikov na sociálnej sieti Instagram. A jej priaznivcov, samozrejme, zaujíma aj jej súkromný život.
Pred pár mesiacmi všetkých prekvapila, keď sa objavila po boku speváka Samuela Tomečka. „Rozhodli sme sa, že to skúsime a budeme dúfať, že nás podporíte," napísala dvojica v spoločnom príspevku ešte v apríli. „Keď dáš dokopy svojho ex so svojou kamoškou, pôjdeš rovno do neba?" napísala zase na Instagrame Kristy Mohr, manažérka celebrít, ktorá tvorila v minulosti pár so spevákom.
Po viac ako mesiaci však došlo k nečakanému rozuzleniu. Oficiálne pár dvojica nikdy netvorila, išlo len o marketingový ťah ku novému klipu. Ich "láska" tak bola len hraná rola. No už teraz o žiadny PR nejde. Bejba do spoločnosti zavítala s novým frajerom, ktorého svetu ešte neukázala. Snažila sa ho skryť aj pred našim fotografom, no nepodarilo sa jej to. Aha, pozrite, ako im to spolu pristane! FOTO nájdete v galérii.