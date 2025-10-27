Módna prehliadka slávneho Čecha: Zažiarila na nej aj slovenská Miss... Bola nádherná!

PRAHA - Kubánsky módny návrhár Osmany Laffita oslávil svoje 60. narodeniny vo veľkom štýle. Na výstavisku v pražských Letňanoch predstavil svoju doposiaľ najväčšiu módnu prehliadku s názvom „Děkuji 60“, ktorá bola poďakovaním za dlhoročnú kariéru i životnú cestu. Na móle sa predstavili mnohé známe tváre, medzi nimi aj Kinga Puhová, Miss Universe Slovakia 2023, ktorá stelesnila slovenskú krásu.
Kubánsky módny návrhár Osmany Laffita oslávil svoje 60. narodeniny veľkolepým spôsobom – módnou prehliadkou s názvom „Děkuji 60“, ktorá sa stala doposiaľ najväčšou udalosťou jeho kariéry. Išlo o retrospektívu jeho dlhoročnej tvorby, počas ktorej predstavil to najlepšie zo svojich kolekcií i nové modely vytvorené špeciálne pre túto príležitosť.
Prehliadka sa konala na výstavisku v pražských Letňanoch, kam sa zišli desiatky známych osobností, priateľov i fanúšikov módneho umenia. Na móle sa predstavilo množstvo známych tvárí z Česka aj Slovenska. Slovenskú krásu reprezentovala Kinga Puhová, držiteľka titulu Miss Universe Slovakia 2023, pozrite aká bola nádherná!
Prehliadku symbolicky otvárala Miss World Krystyna Pyszko, ktorá napriek tomu, že je len pár týždňov po pôrode, na móle zažiarila s istotou profesionálky. V závere večera sa znovu objavila v nádherných svadobných šatách.
Medzi čestnými hosťami nechýbala ani Osmanyho mama Candita, ktorá napriek svojmu veku – 88 rokov – pricestovala, aby mohla byť pri synovi v tak výnimočný večer. Jej prítomnosť dojala nielen návrhára, ale aj všetkých prítomných, keďže Osmany o nej často hovorí ako o svojom najväčšom životnom vzore. Počas prehliadky jej aj poďakoval, padol na kolená a klaňal sa.