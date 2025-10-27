Pondelok27. október 2025, meniny má Sabína, zajtra Dobromila

Módna prehliadka slávneho Čecha: Zažiarila na nej aj slovenská Miss... Bola nádherná!

Kinga Puhová Zobraziť galériu (11)
Kinga Puhová (Zdroj: Czech Fashion Week, Michal Nega)
© Zoznam/lv © Zoznam/lv

PRAHA - Kubánsky módny návrhár Osmany Laffita oslávil svoje 60. narodeniny vo veľkom štýle. Na výstavisku v pražských Letňanoch predstavil svoju doposiaľ najväčšiu módnu prehliadku s názvom „Děkuji 60“, ktorá bola poďakovaním za dlhoročnú kariéru i životnú cestu. Na móle sa predstavili mnohé známe tváre, medzi nimi aj Kinga Puhová, Miss Universe Slovakia 2023, ktorá stelesnila slovenskú krásu.

Kubánsky módny návrhár Osmany Laffita oslávil svoje 60. narodeniny veľkolepým spôsobom – módnou prehliadkou s názvom „Děkuji 60“, ktorá sa stala doposiaľ najväčšou udalosťou jeho kariéry. Išlo o retrospektívu jeho dlhoročnej tvorby, počas ktorej predstavil to najlepšie zo svojich kolekcií i nové modely vytvorené špeciálne pre túto príležitosť.

Prehliadka sa konala na výstavisku v pražských Letňanoch, kam sa zišli desiatky známych osobností, priateľov i fanúšikov módneho umenia. Na móle sa predstavilo množstvo známych tvárí z Česka aj Slovenska. Slovenskú krásu reprezentovala Kinga Puhová, držiteľka titulu Miss Universe Slovakia 2023, pozrite aká bola nádherná! 

Kinga Puhová
Zobraziť galériu (11)
Kinga Puhová  (Zdroj: Czech Fashion Week, Michal Nega)

Prehliadku symbolicky otvárala Miss World Krystyna Pyszko, ktorá napriek tomu, že je len pár týždňov po pôrode, na móle zažiarila s istotou profesionálky. V závere večera sa znovu objavila v nádherných svadobných šatách.

Módna prehliadka slávneho Čecha:
Zobraziť galériu (11)
 (Zdroj: Youtube)

Medzi čestnými hosťami nechýbala ani Osmanyho mama Candita, ktorá napriek svojmu veku – 88 rokov – pricestovala, aby mohla byť pri synovi v tak výnimočný večer. Jej prítomnosť dojala nielen návrhára, ale aj všetkých prítomných, keďže Osmany o nej často hovorí ako o svojom najväčšom životnom vzore. Počas prehliadky jej aj poďakoval, padol na kolená a klaňal sa.

Módna prehliadka slávneho Čecha:
Zobraziť galériu (11)
 (Zdroj: Youtube)

Viac o téme: Osmany LaffitaKinga Puhová
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Módna prehliadka Michaela Kováčika.
Kráska z Markízy v slzách: VYKRADLI jej auto... Prišla o to najcennejšie!
Domáci prominenti
Neskutočná premena porotcu SuperStar:
Neskutočná premena porotcu SuperStar: Mal 100 kíl a teraz... Výrazne schudol!
Domáci prominenti
Pavel Trávníček v zábavno
Luxusná oslava princa z Popelky: K 75-ke si DOPRIAL... Dar v hodnote pol milióna!
Domáci prominenti
Štepán z Básnikov zmenený
Štepán z Básnikov zmenený na NEPOZNANIE: Výrazne schudol... Stráca sa pred očami!
Domáci prominenti

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Rola Ondreja Nepelu vo mne zarezonovala, na ľade som strávil desiatky hodín, uviedol herec Josef Trojan k filmu Nepela
Rola Ondreja Nepelu vo mne zarezonovala, na ľade som strávil desiatky hodín, uviedol herec Josef Trojan k filmu Nepela
Správy
Soňa Skoncová si prešla peklom, zasiahlo to aj 24-ročný vzťah s partnerom: Čo teraz ďalej?
Soňa Skoncová si prešla peklom, zasiahlo to aj 24-ročný vzťah s partnerom: Čo teraz ďalej?
Prominenti
Slovensko čaká veľká reforma samosprávy, uviedol Raši
Slovensko čaká veľká reforma samosprávy, uviedol Raši
Správy

Domáce správy

Prvá pomoc nie je
Situácie, ktoré pozná každý z nás: Vedeli by ste v nich správne zareagovať?
Domáce
AKTUALIZOVANÉ Ilustračné foto
Horský priechod Čertovica uzavreli: Pre Donovaly platí obmedzenie
Domáce
TEST mliečnej čokolády s
TEST mliečnej čokolády s orieškami: Zistili sme, ktorý výrobok ukrýva najviac lieskovcov
hashtag.sk
PACIENTI V SLZÁCH Zomrela obľúbená lekárka. Mala veľké srdce, pomáhala do posledných chvíľ
PACIENTI V SLZÁCH Zomrela obľúbená lekárka. Mala veľké srdce, pomáhala do posledných chvíľ
Regióny

Zahraničné

Magnety spôsobovali odumieranie tkaniva.
Hrôzostrašný prípad: Chlapec zhltol 100 magnetov, spojili sa mu črevá! Lekári museli zakročiť
Zahraničné
Ilustračné foto
Západom Turecka otriaslo silné zemetrasenie: Cítili ho aj v Istanbule
Zahraničné
Ilustračné foto
Bielorusko protestuje proti jednostrannému uzavretiu spoločnej hranice Litvou
Zahraničné
Ilustračné foto
Hamas na základe dohody o prímerí s Izraelom odovzdal telo ďalšieho rukojemníka
Zahraničné

Prominenti

Kinga Puhová
Módna prehliadka slávneho Čecha: Zažiarila na nej aj slovenská Miss... Bola nádherná!
Domáci prominenti
Kráľ Karol opäť prepisuje
Kráľ Karol opäť prepisuje históriu: Podporil LGBT+ veteránov!
Zahraniční prominenti
Soňa Skoncová
Soňa Skoncová si prešla peklom, zasiahlo to aj 24-ročný vzťah s partnerom: Čo teraz ďalej?
Domáci prominenti
Jasmina Alagič si zasadla
Jasmina PRVÝKRÁT v Inkognite: Netušila, do čoho ide! KRST OHŇOM, hádači si ju riadne podali
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Skutočný horor na kolesách:
Skutočný horor na kolesách: Muž vykonával zväčšovanie penisu priamo na parkovisku! Vraj vedel, čo robí
Zaujímavosti
Surový vs. varený cesnak:
Surový vs. varený cesnak: Ktorý sa oplatí konzumovať?
vysetrenie.sk
DRÁMA v reštaurácii sa
DRÁMA v reštaurácii sa skončila naháňačkou! VIDEO Obsluha prenasledovala zákazníka, ktorý nezaplatil prepitné
Zaujímavosti
Spodná bielizeň s chlpmi
Známa hviezda spustila lavínu pohoršenia: Spodná bielizeň vyzerá až príliš realisticky! Ľudia nechápu, či ide o vtip
Zaujímavosti

Dobré správy

Prvá pomoc nie je
Situácie, ktoré pozná každý z nás: Vedeli by ste v nich správne zareagovať?
Domáce
Získajte konkurenčnú výhodu v
Získajte konkurenčnú výhodu v nábore: 5 spôsobov, ako vám Kariéra EXPO Banská Bystrica pomôže objaviť a osloviť top talenty
Domáce
Zdroj: Familypark
Ako Slováci oslavujú Halloween? Len kúsok od Bratislavy sa nachádza strašidelný zábavný park!
hashtag.sk
15-tisíc nájomných bytov, 680
15-tisíc nájomných bytov, 680 električiek a 2 miliardy eur: Čo majú tieto čísla spoločné?
Domáce

Ekonomika

Je to definitívne: Takto porastú dôchodky už od nového roka! (kalkulačka)
Je to definitívne: Takto porastú dôchodky už od nového roka! (kalkulačka)
Pri Bratislave opravujú cestu unikátnou technológiou: Neuveríte, po čom budete jazdiť! (foto)
Pri Bratislave opravujú cestu unikátnou technológiou: Neuveríte, po čom budete jazdiť! (foto)
Je toto koniec najobávanejšej obchodnej vojny? USA a Čína sú blízko ku kľúčovej dohode, trhy prepisujú rekordy!
Je toto koniec najobávanejšej obchodnej vojny? USA a Čína sú blízko ku kľúčovej dohode, trhy prepisujú rekordy!
Robert Kiyosaki varuje pred najväčším kolapsom v histórii: Toto vás podľa neho zachráni!
Robert Kiyosaki varuje pred najväčším kolapsom v histórii: Toto vás podľa neho zachráni!

Šport

VIDEO Škandál na trati F1, ktorý nemá obdobu: Vedenie súťaže vyšetruje incident s maršalmi
VIDEO Škandál na trati F1, ktorý nemá obdobu: Vedenie súťaže vyšetruje incident s maršalmi
Formula 1
Môže handry fajčiť: Šikanovaný plážový volejbalista kvôli sexuálnej trestnej minulosti nedostal víza
Môže handry fajčiť: Šikanovaný plážový volejbalista kvôli sexuálnej trestnej minulosti nedostal víza
Volejbal
Akoby nestačili Lobotka a Lukaku: Veľká strata pre Neapol, letná megaposila vynechá dlhý čas
Akoby nestačili Lobotka a Lukaku: Veľká strata pre Neapol, letná megaposila vynechá dlhý čas
Serie A
Smutná správa pre slovenský tenis: Slováci nepostúpili do hlavnej súťaže v Bratislave
Smutná správa pre slovenský tenis: Slováci nepostúpili do hlavnej súťaže v Bratislave
Tenis

Auto-moto

Keď chceš Ferrari ako za mladi, ale rýchle ako tie dnešné a máš veľa peňazí...
Keď chceš Ferrari ako za mladi, ale rýchle ako tie dnešné a máš veľa peňazí...
Novinky
Škoda 1000 MBX ožíva. Unikát pretvorený do dnešnej podoby
Škoda 1000 MBX ožíva. Unikát pretvorený do dnešnej podoby
Zaujímavosti
Doprava: Mesto Šurany a MH Invest budú spolupracovať pri výstavbe cyklotrás
Doprava: Mesto Šurany a MH Invest budú spolupracovať pri výstavbe cyklotrás
Ekonomika
Dacia má aktualizovanú paletu modelov. Sandero Stepway prvýkrát s hybridom
Dacia má aktualizovanú paletu modelov. Sandero Stepway prvýkrát s hybridom
Novinky

Kariéra a motivácia

Ste tehotná a neviete, kedy to oznámiť zamestnávateľovi? Takéto sú vaše práva a povinnosti!
Ste tehotná a neviete, kedy to oznámiť zamestnávateľovi? Takéto sú vaše práva a povinnosti!
Poradňa
Mentori a ich sila: Prečo hľadať sprievodcu vo vašej kariére
Mentori a ich sila: Prečo hľadať sprievodcu vo vašej kariére
Kariérny rast
Zarobte si do Vianoc navyše: 7 spôsobov, ako zvýšiť svoj príjem ešte tento mesiac
Zarobte si do Vianoc navyše: 7 spôsobov, ako zvýšiť svoj príjem ešte tento mesiac
Rady, tipy a triky
Prichádza nenápadne, ale dokáže spôsobiť poriadny chaos. Ako jesenná únava vplýva na náš výkon?
Prichádza nenápadne, ale dokáže spôsobiť poriadny chaos. Ako jesenná únava vplýva na náš výkon?
Motivácia a produktivita

Varenie a recepty

Najlepšie vianočné cestá od pani Margitky. Pistáciové, strojčekové, linecké cesto pripravené dopredu.
Najlepšie vianočné cestá od pani Margitky. Pistáciové, strojčekové, linecké cesto pripravené dopredu.
Klasika, ktorá nikdy nesklame. 15 najlepších receptov na tradičné vianočné koláče.
Klasika, ktorá nikdy nesklame. 15 najlepších receptov na tradičné vianočné koláče.
Čo dať do slaného závinu: TOP kombinácie, ktoré chutia každému
Čo dať do slaného závinu: TOP kombinácie, ktoré chutia každému
Rady a tipy
Ako dochutiť červenú kapustu: 5 ingrediencií, ktoré nesmú chýbať
Ako dochutiť červenú kapustu: 5 ingrediencií, ktoré nesmú chýbať
Rady a tipy

Technológie

Už vieme, čo zdecimovalo Napoleonovu armádu počas ústupu z Ruska. Vedcom sa po dvoch storočiach podarilo vyriešiť obrovskú záhadu
Už vieme, čo zdecimovalo Napoleonovu armádu počas ústupu z Ruska. Vedcom sa po dvoch storočiach podarilo vyriešiť obrovskú záhadu
Veda a výskum
Anduril vložil mozog do prilby vojaka. Nová AI v prilbe môže rozhodovať o živote a smrti
Anduril vložil mozog do prilby vojaka. Nová AI v prilbe môže rozhodovať o živote a smrti
Armádne technológie
Na každý náraz reaguje inak: Prelomový materiál môže kompletne zmeniť automobilovú dopravu
Na každý náraz reaguje inak: Prelomový materiál môže kompletne zmeniť automobilovú dopravu
Technológie
Apple vyhlásil vojnu Európskej únii. Tvrdí, že nový zákon ohrozuje bezpečnosť miliónov používateľov telefónov
Apple vyhlásil vojnu Európskej únii. Tvrdí, že nový zákon ohrozuje bezpečnosť miliónov používateľov telefónov
Apple

Bývanie

Tomu sa hovorí maximálne využitie miesta! Na 26 m2 majú súkromnú spálňu, všetky spotrebiče i miesto pre hostí
Tomu sa hovorí maximálne využitie miesta! Na 26 m2 majú súkromnú spálňu, všetky spotrebiče i miesto pre hostí
Pravidlo 10 centimetrov: Naučte sa trik dizajnérov, s ktorým sa hostia budú vo vašej obývačke cítiť lepšie
Pravidlo 10 centimetrov: Naučte sa trik dizajnérov, s ktorým sa hostia budú vo vašej obývačke cítiť lepšie
Štyri veci, ktoré by ste o matracoch mali vedieť ešte pred kúpou. Čo zvážiť, kým zaň zaplatíte?
Štyri veci, ktoré by ste o matracoch mali vedieť ešte pred kúpou. Čo zvážiť, kým zaň zaplatíte?
Hrozilo, že sa zrúti strecha, no nakoniec byt nafúkli. V malom bývaní je miesto aj na relax a únik do ticha
Hrozilo, že sa zrúti strecha, no nakoniec byt nafúkli. V malom bývaní je miesto aj na relax a únik do ticha

Pre kutilov

Ako upiecť kačicu? Jemné mäso a chrumkavá koža – to je kombinácia, ktorej neodoláte!
Ako upiecť kačicu? Jemné mäso a chrumkavá koža – to je kombinácia, ktorej neodoláte!
Recepty
Rastie ako z vody a uľavuje pri nachladnutí – viete, ako inak šikovne využiť listy nádchovníka?
Rastie ako z vody a uľavuje pri nachladnutí – viete, ako inak šikovne využiť listy nádchovníka?
Záhrada
Nadýchané tvarohové buchty s džemom, ktoré si doma zvládne upiecť každý
Nadýchané tvarohové buchty s džemom, ktoré si doma zvládne upiecť každý
Recepty
Ako poraziť kašeľ doma čo najrýchlejšie? Vyskúšajte tieto osvedčené domáce prostriedky v boji proti kašľu
Ako poraziť kašeľ doma čo najrýchlejšie? Vyskúšajte tieto osvedčené domáce prostriedky v boji proti kašľu
Recepty

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Ako flirtujú jednotlivé znamenia: Od hanblivej Panny po odvážnych Levov
Partnerské vzťahy
Ako flirtujú jednotlivé znamenia: Od hanblivej Panny po odvážnych Levov
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Magnety spôsobovali odumieranie tkaniva.
Zahraničné
Hrôzostrašný prípad: Chlapec zhltol 100 magnetov, spojili sa mu črevá! Lekári museli zakročiť
Charlotte Leaderovú našli mŕtvu
Zahraničné
Záhadná smrť mladej ženy: Jej telo našli po roku v posteli! O pomoc prosila umelú inteligenciu
Ilustračné foto
Zahraničné
Vedci VARUJÚ: Cesta za dokonalými vlasmi môže viesť na onkológiu! DESIVÉ riziká vlasových produktov
VAROVANIE vedcov a známych
Zahraničné
VAROVANIE vedcov a známych osobností: SPOMAĽTE vývoj AI, hrozí nám strata slobody a vyhynutie!

Ďalšie zo Zoznamu