Nepoučiteľný princ (74) z Popelky: V lete ušiel hrobárovi z lopaty, ale... Zdravie si NIČÍ stále!

PRAHA - Filmový princ z Popolušky, Pavel Trávníček (74), v lete vystrašil nielen svojich blízkych, ale aj fanúšikov. Po náhlom kolapse srdca totiž skončil na operačnom stole. Ani varovný prst od vesmíru ho však neprinútil prehodnotiť svoje návyky. Zdravie si ničí stále!
Fanúšikovia Pavla Trávníčka len pred pár mesiacmi trnuli hrôzou. Herec totiž náhle skončil v nemocnici na operácii srdca. Všetko začalo pritom úplne nevinne. Seriálový princ išiel na pravidelnú kontrolu srdca a výsledky ukázali, že trpí vážnou srdcovou arytmiou, ktorá môže byť aj život ohrozujúca. Okamžite preto putoval do nemocnice.
Princa z Popolušky ZRADILO SRDCE! Okamžitý PREVOZ Pavla Trávníčka na OPERAČNÚ sálu
„Hneď na druhý deň som podstúpil operáciu na špecializovanej klinike. Dostal som kardiostimulátor, srdce teraz funguje dobre,“ prezradil vtedy pre nemecký magazín Bild. Operáciu viedol známy profesor Neužil, ktorý nedávno zachrániť život aj herečke Jiřine Bohdalovej. Trávniček tiež priznal, že s kardiostimulátorom už bude žiť do konca života.
Zdravie však herca nepotrápilo prvýkrát. V decembri 2022 napríklad nemohol chytiť dych. Ťažkosti sa stupňovali a manželka umelcovi musela privolať rýchlu zdravotnú pomoc. Ani takéto varovné prsty od vesmíru však neprinútili Trávníčka, aby prehodnotil svoje životné návyky. Českí fotografi ho nafotili na slávnostnom otvorení nových lymfatických kúpeľov.
A mnohých pohľad na nedávno operovaného Trávníčka prekvapil - v ruke totiž držal pohár vína a čo je horšie, napriek pretrvávajúcim problémom s dýchaním, si stále neodpustí ani cigaretu. Svoje zdravie si tak naďalej ničí.
