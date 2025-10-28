Premiéra filmu Nepela: ŠELMY Brychtová s Karnasovou a... Pozrite, ako FANTASTICKY vyzerá Malachovská!

BRATISLAVA - Bratislava zažila výnimočný večer – slávnostnú premiéru filmu Nepela, ktorý odhaľuje neznáme stránky života slovenského olympijského šampióna. Medzi hosťami nechýbali známe osobnosti, ale ani Natasha Nepela, adoptívna dcéra legendárneho krasokorčuliara, ktorá na premiéru pricestovala až z Venezuely. Do spoločnosti dorazili aj herečky Katarína Brychtová a Andrea Karnasová, ktoré vyzerali ako šelmy. Prišla aj schudnutá Iveta Malachovská, ktorá vyrážala dych.
Včera sa v jednom z bratislavských kín konala premiéra dlhoočakávaného filmu s názvom Nepela. Nejde o tradičný životopisný film. Počin zachytáva jeden rok zo života nášho významného športovca – rok, ktorý bol tým najťažším. Film odhaľuje nielen neznáme fakty o živote športovca v období bývalého režimu, ale aj jeho vnútorný svet a osobné konflikty.
Slávnostná premiéra sa konala v jednom z bratislavských kín a zúčastnilo sa jej množstvo známych osobností. Nechýbali herec Josef Trojan, herečka Zuzana Mauréry, krasokorčuliar Adam Hagara, ktorý Trojana vo filme zastupoval na ľade, ani známe tváre ako Zuzana Vačková, prezidentka Zuzana Čaputová, Ady Hajdu, Matej Landl s rodinou či Kristína Tormová.
Do spoločnosti prišli aj herečky Katarína Brychtová a Andrea Karnasová, ktoré sa vyznajú v módnych trendoch. Dorazili ako šelmy. Andrea mala leopardie nohavice a Katarína zase kabát. Tento vzor je túto sezónu v kurze. Nechýbala ani moderátorka Iveta Malachovská s manželom Martinom. Iveta sa netají tým, že poriadne schudla. No a pozrite sa, ako fantasticky vyzerá!