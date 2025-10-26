Ďalšie INTÍMNOSTI na markizáckej Farme: Pri Miške moralizovala... Nakoniec vášeň opantala aj ju!

BRATISLAVA - Ešte pred pár týždňami kritizovala Mišku a Maja za intímnosti na Farme a... Netrvalo dlho a ocitla sa v rovnakej situácii tiež. Reč je o Dorote, ktorá sa zahľadela do nového farmára Johnyho. Tí majú k sebe stále bližšie a bližšie, až spolu - po vzore prvého páru - skončili v duelantskej chatke. A tam to zjavne neskončilo!
Markizácka reality šou Farma sa presunula do svojej druhej polovice. Pri tejto príležitosti sa na televíznom statku konala veľká oslava, na ktorej nechýbal alkohol. No a ten dodáva odvahu a posúva hranice. Dalo sa preto očakávať, že sa to na párty zvrtne... Málokto by to však čakal od tejto osoby. Reč je o Dorote, ktorá ešte pár týždňov dozadu otvorene kritizovala Mišku a Maja za intímnosti na statku.
PRVÝ SEX na Farme? Miška z Ruže a potetovaný elektrikár sa pred kamerami SCHOVALI na WC!
A odrazu sa v tejto situácii ocitla ona sama. Dvojica ukradla fľašu prosecca a zamierila si to do duelantskej chatky, teda na jedno z mála miest bez kamier. Mikrofóny si však na sebe nechali, a tak si diváci mohli vypočuť všetko. „Ty provokatérka malá,“ zahlásil Johny Dorote a nasledovalo mľaskanie, bozky a šepkanie. Dokonca zaznelo, že blondínka farmára v chatke oblízala. Ich spoločné chvíle bez svedkov však netrvali dlho.
Len čo ostatní farmári zistili, že im chýba fľaša prosecca, vtrhli im do chatky a zbližovanie prerušili. V tom momente Dorota zahlásila: „My nič nemáme, my ideme je*ať!“ A hoci k ničomu nedošlo a Johny sa na margo chvíľ v chatke vyjadril: „Naše podubnutie v duelantskej chatke s Dori bolo len také menšie zbližovanie sa,“ je evidentné, že dvojica pri tomto jednom pokuse o intímnosti neskončila. To už však uvidíme v ďalších epizódach Farmy.