PRVÝ SEX na Farme? Miška z Ruže a potetovaný elektrikár sa pred kamerami SCHOVALI na WC!

BRATISLAVA - Markizácka Farme je v plnom prúde a bolo len otázkou času, kedy v nej po vzore predchádzajúcich ročníkov vznikne nejaký párik. A zdá sa, že už vznikol. Poriadne to iskí medzi Michaelou Doležalovou (25) a Mariánom Hanouskom (25). Dvojica sa najnovšie pred kamerami schovala na WC a mikrofóny nechali pred dverami.... Došlo k prvému sexu?!
Michaela Doležalová sa do povedomia verejnosti dostala už v markizáckej šou Ruža pre nevestu, následne sa o nej hovorilo v súvislosti s jej pikantnou prácou a uniknutým videom zo schodov. Na markizácky statok však išla ako zadaná žena... A mnohí boli zvedaví, či sa jej podarí pred kamerami sekať dobrotu. No a všetko nasvedčuje o tom, že dlho sa jej to nedarilo.
Také veci by som s ním porobila! Zadaná Miška si na Farme robí zálusk na tohto chlapa
Už od príchodu na Farmu medzi ňou a potetovaným elektrikárom Mariánom preskakovali iskričky. Miška sa viackrát vyjadrila, že keby nebola zadaná, dala by si povedať. A jej farmársky objekt tiež. Hoci ho doma čaká priateľka a doposiaľ si držal odstup, sympatie k bývalej Ružičke nedokázal skryť. Stačilo tak, aby sa obaja potužili alkoholom a zábrany zjavne odhodili.
Ako informuje markiza.sk, k ich zblíženiu došlo už na 9. deň. Miška vraj najprv začala zakrývať kamery v spálni Dedičov, ale Marián si chcel sadnúť von na terasu a porozprávať sa. Farmárka ho však stiahla na záchod, kde nie sú kamery a vyzvala ho, aby odložili mikrofóny pred dverami. Istý čas tak strávili v miestnosti bez akýchkoľvek kamier.
A hoci kamery im svedkami neboli, za dverami stál Áron a neskôr aj Igor. A ich slová naznačili jasne, čo sa tam deje. „Neviem jak ty, ale ja im závidím,“ zahlásil prvý z menovaných. Dvojica z toaletného "hide away" po nejakej chvíli vyšla, držiac sa za ruky. No a tomu, že tam nedošlo len na hlboké konverzácie, nasvedčuje aj ich konverzácia nasledujúce ráno.
„A nebojíš sa, čo bude doma, hej?“ zahlásila Miška, na čo Marián reagoval - „Kto sa bojí, nech nejde do lesa.“ Miška potom jasne naznačila, že k niečomu za zatvorenými dverami došlo. „Dobre, teraz sa budeme tváriť, že sa nič nestalo alebo jak?“ dodala. Viac uvidíte už dnes o 20:30 na Markíze.
