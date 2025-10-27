Slovenský hudobník sa DRUHÝKRÁT zasnúbil: Aha, na ten šuter!

BRATISLAVA - Slovenský raper Pil C šokoval všetkých krásnou novinkou. Svoju partnerku, ktorú priznal až po dvoch rokoch vzťahu, požiadal o ruku. Pokľakol už druhýkrát za svoj život.
Lukáš Kajanovič alias Pil C je slovenský raper, ktorý ma na konte mnoho známych skladieb. Jeho pesničky počúva najmä mladšia generácia. Má vybudovanú stálu základňu fanúšikov, ktorá sa, samozrejme, zaujíma aj o jeho súkromný život. Predtým si súkromie až tak nestrážil, no teraz áno. Kedysi tvoril úspešný umelec pár s influencerkou Naty Kerny. Dokopy sa dali v roku 2016.
Po troch rokoch vzťahu sa zasnúbili na Havaji. O rok neskôr prišiel nečakaný rozchod. Od toho momentu nebolo nijako verejne známe, či je v jeho okolí nejaká žena. Až do júna tohto roka. Priznal to v podcaste Very Nice.
Na otázku, kedy sa naposledy cítil šťastný, odpovedal: „Včera, keď mi moja žena spravila výbornú polievku na večeru.“ Moderátor ho so smiechom podpichol: „Ty máš ženu už?“ Na Pil C-ho odpoveď nadviazala ďalšia otázka, tentoraz potvrdzujúca: „Už tak dva roky, nie?“ Raper to potvrdil so slovami: „Hej, za chvíľu.“ Raper zbalil mamičku dvoch detí, dcéru majiteľov známej slovenskej značky.
No a po dvoch rokoch učinil životný krok. Pred svoju partnerku pokľakol a požiadal ju o ruku. Aha, pozrite na ten šuter! Gratulujeme.
