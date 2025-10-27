Pondelok27. október 2025, meniny má Sabína, zajtra Dobromila

Slovenský hudobník sa DRUHÝKRÁT zasnúbil: Aha, na ten šuter!

Ilustračný obrázok Zobraziť galériu (9)
(Zdroj: Instagram/pilc)
© Zoznam/lv © Zoznam/lv

BRATISLAVA - Slovenský raper Pil C šokoval všetkých krásnou novinkou. Svoju partnerku, ktorú priznal až po dvoch rokoch vzťahu, požiadal o ruku. Pokľakol už druhýkrát za svoj život.

Lukáš Kajanovič alias Pil C je slovenský raper, ktorý ma na konte mnoho známych skladieb. Jeho pesničky počúva najmä mladšia generácia. Má vybudovanú stálu základňu fanúšikov, ktorá sa, samozrejme, zaujíma aj o jeho súkromný život. Predtým si súkromie až tak nestrážil, no teraz áno. Kedysi tvoril úspešný umelec pár s influencerkou Naty Kerny. Dokopy sa dali v roku 2016.

Ďalší slovenský raper chce vstúpiť do politiky: Najprv Rytmus a teraz... To naozaj?! Prečítajte si tiež

Ďalší slovenský raper chce vstúpiť do politiky: Najprv Rytmus a teraz... To naozaj?!

Po troch rokoch vzťahu sa zasnúbili na Havaji. O rok neskôr prišiel nečakaný rozchod. Od toho momentu nebolo nijako verejne známe, či je v jeho okolí nejaká žena. Až do júna tohto roka. Priznal to v podcaste Very Nice.

Na otázku, kedy sa naposledy cítil šťastný, odpovedal: „Včera, keď mi moja žena spravila výbornú polievku na večeru.“ Moderátor ho so smiechom podpichol: „Ty máš ženu už?“ Na Pil C-ho odpoveď nadviazala ďalšia otázka, tentoraz potvrdzujúca: „Už tak dva roky, nie?“ Raper to potvrdil so slovami: „Hej, za chvíľu.“ Raper zbalil mamičku dvoch detí, dcéru majiteľov známej slovenskej značky. 

Slovenský raper 2 roky TAJIL frajerku: Zbalil mamičku dvoch detí! Prečítajte si tiež

Slovenský raper 2 roky TAJIL frajerku: Zbalil mamičku dvoch detí!

No a po dvoch rokoch učinil životný krok. Pred svoju partnerku pokľakol a požiadal ju o ruku. Aha, pozrite na ten šuter! Gratulujeme.

Slovenský hudobník sa DRUHÝKRÁT
Zobraziť galériu (9)
 (Zdroj: Instagram/pilc)

Viac o téme: ZásnubyPil C
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Ďalšie INTÍMNOSTI na markizáckej
Ďalšie INTÍMNOSTI na markizáckej Farme: Pri Miške moralizovala... Nakoniec vášeň opantala aj ju!
Domáci prominenti
Zdravotné ťažkosti Lucie Bílej:
Zdravotné ťažkosti Lucie Bílej: Vystúpenie s BARLAMI!
Domáci prominenti
Herec Martin Dejdar dodnes
Herec Martin Dejdar dodnes býva s manželkou u svokry: O byt ich pripravil VLASTNÝ SYN!
Domáci prominenti
AI módna polícia: DVE
AI módna polícia: DVE kráľovné večera, Gregorovej krok vedľa a... Čistý KARNEVAL!
Domáci prominenti

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Pánska jazda Jána Slezáka by NEVADILA žiadnej polovičke: Čo povedal o ženách vás doženie k smiechu
Pánska jazda Jána Slezáka by NEVADILA žiadnej polovičke: Čo povedal o ženách vás doženie k smiechu
Prominenti
Hráč HK Košice Patrik Hruščák po výhre nad ŠKP Bratislava
Hráč HK Košice Patrik Hruščák po výhre nad ŠKP Bratislava
Zoznam TV
Brankár hádzanárov ŠKP Bratislava Michal Koller po prehre s Košicami: Vyhrali zaslúžene
Brankár hádzanárov ŠKP Bratislava Michal Koller po prehre s Košicami: Vyhrali zaslúžene
Zoznam TV

Domáce správy

Zaujíma vás, čo sa
Zaujíma vás, čo sa deje okolo nás? Otestujte sa v našom KVÍZE o aktuálnych témach!
Domáce
Juraj Blanár
Slovensko víta oznámenie o mierovej dohode medzi Kambodžou a Thajskom, uviedol Blanár
Domáce
Česká turistka si v
Česká turistka si v Malej Fatre poranila nohu: Pošmykla sa
Domáce
Cyklisti v Nitre sa chystajú na nočnú halloweensku jazdu mestom plnú masiek a svetiel
Cyklisti v Nitre sa chystajú na nočnú halloweensku jazdu mestom plnú masiek a svetiel
Nitra

Zahraničné

Obrovská rana pre Ukrajinu:
Obrovská rana pre Ukrajinu: Rusko útočí na TIETO jej slabé miesta! Kyjev tají rozsah pohromy
Zahraničné
V Holandsku sa búria:
V Holandsku sa búria: Tisíce ľudí sa pred voľbami zúčastnili na proteste za klímu
Zahraničné
Izrael rozhodne o členoch
Izrael rozhodne o členoch medzinárodných síl v Pásme Gazy, uviedol Netanjahu
Zahraničné
Šialená bilancia: V Rakúsku
Šialená bilancia: V Rakúsku chytili zlodeja REKORDÉRA! Ako mohol 42-ročný Slovák toto zvládnuť za štyri mesiace
Zahraničné

Prominenti

Slovenský hudobník sa DRUHÝKRÁT
Slovenský hudobník sa DRUHÝKRÁT zasnúbil: Aha, na ten šuter!
Domáci prominenti
Michel Galabru
Pamätáte si tohto "žandára"? Táto kočka je jeho dcéra... Tiež je herečka!
Osobnosti
Pavel Trávníček v zábavno
Luxusná oslava princa z Popelky: K 75-ke si DOPRIAL... Dar v hodnote pol milióna!
Domáci prominenti
Hollywood v SMÚTKU: Zomrela
Hollywood v SMÚTKU: Zomrela posledná ikona zlatej éry filmu... Hrala v Lassie!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

FOTO Rekordne obdarený Brit dopadol
Rekordne obdarený Brit dopadol KATASTROFÁLNE: Nevidel si pod nohy, zavadzal mu vlastný penis! Skončil so zlomeninou
Zaujímavosti
Zázrak z kuchyne, ktorý prospieva
Zázrak z kuchyne, ktorý prospieva zdraviu: TOTO pite nalačno!
vysetrenie.sk
Moderátor zničil sen súťažiacej
Neuveriteľný OMYL na svetovej súťaži krásy: Miss Panama si myslela, že postúpila… potom prišla studená sprcha!
Zaujímavosti
Žiarlivý labrador dotrhal na
Najlenivejší pes na svete? Mysleli si, že oslepol: Keď veterinár zistil pravdu, celý útulok vybuchol smiechom!
Zaujímavosti

Dobré správy

Získajte konkurenčnú výhodu v
Získajte konkurenčnú výhodu v nábore: 5 spôsobov, ako vám Kariéra EXPO Banská Bystrica pomôže objaviť a osloviť top talenty
Domáce
Zdroj: Familypark
Ako Slováci oslavujú Halloween? Len kúsok od Bratislavy sa nachádza strašidelný zábavný park!
hashtag.sk
15-tisíc nájomných bytov, 680
15-tisíc nájomných bytov, 680 električiek a 2 miliardy eur: Čo majú tieto čísla spoločné?
Domáce
Prvá pomoc nie je
Prvá pomoc nie je len pre zdravotníkov: Viete, čo robiť pri bežných úrazoch?
Domáce

Ekonomika

Robert Kiyosaki varuje pred najväčším kolapsom v histórii: Toto vás podľa neho zachráni!
Robert Kiyosaki varuje pred najväčším kolapsom v histórii: Toto vás podľa neho zachráni!
SOI varuje vodičov: Stovky vozidiel musia do servisu! Zistite, či sa to týka aj vás (foto)
SOI varuje vodičov: Stovky vozidiel musia do servisu! Zistite, či sa to týka aj vás (foto)
Mnohí tento naoko ľahký test nezvládnu: Spomeniete si na meny, ktorými sa v Európe platilo pred eurom? (kvíz)
Mnohí tento naoko ľahký test nezvládnu: Spomeniete si na meny, ktorými sa v Európe platilo pred eurom? (kvíz)
Miliardári sa pripravujú na koniec sveta: Prečo si stavajú luxusné bunkre?
Miliardári sa pripravujú na koniec sveta: Prečo si stavajú luxusné bunkre?

Šport

Sklamaný Weiss po domácom výbuchu Slovana: Prešov bol o triedu lepší vo všetkých ukazovateľoch!
Sklamaný Weiss po domácom výbuchu Slovana: Prešov bol o triedu lepší vo všetkých ukazovateľoch!
Niké liga
Dve červené karty aj vlastný gól: Trnavský Spartak sa ani na Liptove výhry nedočkal
Dve červené karty aj vlastný gól: Trnavský Spartak sa ani na Liptove výhry nedočkal
Niké liga
Konkurentom nedal v Mexiku žiadnu šancu: Šampionát efjednotky má nového lídra
Konkurentom nedal v Mexiku žiadnu šancu: Šampionát efjednotky má nového lídra
Formula 1
Dúbravka vychytal ďalšie víťazstvo: City ukončili sériu bez prehry, Arsenal si upevnil post lídra
Dúbravka vychytal ďalšie víťazstvo: City ukončili sériu bez prehry, Arsenal si upevnil post lídra
Premier League

Auto-moto

Škoda 1000 MBX ožíva. Unikát pretvorený do dnešnej podoby
Škoda 1000 MBX ožíva. Unikát pretvorený do dnešnej podoby
Zaujímavosti
Doprava: Mesto Šurany a MH Invest budú spolupracovať pri výstavbe cyklotrás
Doprava: Mesto Šurany a MH Invest budú spolupracovať pri výstavbe cyklotrás
Ekonomika
Dacia má aktualizovanú paletu modelov. Sandero Stepway prvýkrát s hybridom
Dacia má aktualizovanú paletu modelov. Sandero Stepway prvýkrát s hybridom
Novinky
Prešovský a Košický kraj vydali 1200 dopravných kariet bezplatne
Prešovský a Košický kraj vydali 1200 dopravných kariet bezplatne
Doprava

Kariéra a motivácia

Prichádza nenápadne, ale dokáže spôsobiť poriadny chaos. Ako jesenná únava vplýva na náš výkon?
Prichádza nenápadne, ale dokáže spôsobiť poriadny chaos. Ako jesenná únava vplýva na náš výkon?
Motivácia a produktivita
Po koľkých rokoch zmeniť prácu? Odborníci radia, kedy je ideálny čas na kariérnu zmenu
Po koľkých rokoch zmeniť prácu? Odborníci radia, kedy je ideálny čas na kariérnu zmenu
Mám prácu
Digitálni nomádi: Ako pracovať odkiaľkoľvek a zostať efektívny
Digitálni nomádi: Ako pracovať odkiaľkoľvek a zostať efektívny
Prostredie práce
Získajte konkurenčnú výhodu v nábore: 5 spôsobov, ako vám Kariéra EXPO Banská Bystrica pomôže objaviť a osloviť top talenty
Získajte konkurenčnú výhodu v nábore: 5 spôsobov, ako vám Kariéra EXPO Banská Bystrica pomôže objaviť a osloviť top talenty
Ľudské zdroje

Varenie a recepty

Jablkový krémeš ako z raja! Dezert, ktorý spája jeseň s nebeskou chuťou.
Jablkový krémeš ako z raja! Dezert, ktorý spája jeseň s nebeskou chuťou.
Zabudnite na hrnčeky – tieto knedle varím v zaváraninových pohároch a nemajú chybu!
Zabudnite na hrnčeky – tieto knedle varím v zaváraninových pohároch a nemajú chybu!
Ako dochutiť červenú kapustu: 5 ingrediencií, ktoré nesmú chýbať
Ako dochutiť červenú kapustu: 5 ingrediencií, ktoré nesmú chýbať
Rady a tipy
Halloweenska tekvica z lístkového cesta s prekvapením vo vnútri
Halloweenska tekvica z lístkového cesta s prekvapením vo vnútri
Chuťovky

Technológie

V našom blízkom kozmickom susedstve leží najlepší kandidát pre hľadanie života mimo Zeme: Táto planéta leží okolo výnimočnej hviezdy
V našom blízkom kozmickom susedstve leží najlepší kandidát pre hľadanie života mimo Zeme: Táto planéta leží okolo výnimočnej hviezdy
Veda a výskum
Vieš, kedy je čas vymeniť telefón? Tieto signály ti to prezradia skôr, než skolabuje
Vieš, kedy je čas vymeniť telefón? Tieto signály ti to prezradia skôr, než skolabuje
Zariadenia
Tvoje obľúbené pesničky sa môžu premeniť v nočnú moru! Nový zero-click útok zneužíva zdanlivo neškodné audio súbory
Tvoje obľúbené pesničky sa môžu premeniť v nočnú moru! Nový zero-click útok zneužíva zdanlivo neškodné audio súbory
Bezpečnosť
Čína postavila radar, ktorý „vidí“ až do Egypta. Zaznamenal záhadné plazmové bubliny nad pyramídami
Čína postavila radar, ktorý „vidí“ až do Egypta. Zaznamenal záhadné plazmové bubliny nad pyramídami
Správy

Bývanie

Tomu sa hovorí maximálne využitie miesta! Na 26 m2 majú súkromnú spálňu, všetky spotrebiče i miesto pre hostí
Tomu sa hovorí maximálne využitie miesta! Na 26 m2 majú súkromnú spálňu, všetky spotrebiče i miesto pre hostí
Pravidlo 10 centimetrov: Naučte sa trik dizajnérov, s ktorým sa hostia budú vo vašej obývačke cítiť lepšie
Pravidlo 10 centimetrov: Naučte sa trik dizajnérov, s ktorým sa hostia budú vo vašej obývačke cítiť lepšie
Štyri veci, ktoré by ste o matracoch mali vedieť ešte pred kúpou. Čo zvážiť, kým zaň zaplatíte?
Štyri veci, ktoré by ste o matracoch mali vedieť ešte pred kúpou. Čo zvážiť, kým zaň zaplatíte?
Hrozilo, že sa zrúti strecha, no nakoniec byt nafúkli. V malom bývaní je miesto aj na relax a únik do ticha
Hrozilo, že sa zrúti strecha, no nakoniec byt nafúkli. V malom bývaní je miesto aj na relax a únik do ticha

Pre kutilov

Ako upiecť kačicu? Jemné mäso a chrumkavá koža – to je kombinácia, ktorej neodoláte!
Ako upiecť kačicu? Jemné mäso a chrumkavá koža – to je kombinácia, ktorej neodoláte!
Recepty
Rastie ako z vody a uľavuje pri nachladnutí – viete, ako inak šikovne využiť listy nádchovníka?
Rastie ako z vody a uľavuje pri nachladnutí – viete, ako inak šikovne využiť listy nádchovníka?
Záhrada
Nadýchané tvarohové buchty s džemom, ktoré si doma zvládne upiecť každý
Nadýchané tvarohové buchty s džemom, ktoré si doma zvládne upiecť každý
Recepty
Ako poraziť kašeľ doma čo najrýchlejšie? Vyskúšajte tieto osvedčené domáce prostriedky v boji proti kašľu
Ako poraziť kašeľ doma čo najrýchlejšie? Vyskúšajte tieto osvedčené domáce prostriedky v boji proti kašľu
Recepty

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Bála som sa priznať manželovi ohľadom jednej veci z minulosti: Keď sa ma to spýtal sám, bola som prekvapená, odkedy o tom vie
Partnerské vzťahy
Bála som sa priznať manželovi ohľadom jednej veci z minulosti: Keď sa ma to spýtal sám, bola som prekvapená, odkedy o tom vie
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Obrovská rana pre Ukrajinu:
Zahraničné
Obrovská rana pre Ukrajinu: Rusko útočí na TIETO jej slabé miesta! Kyjev tají rozsah pohromy
Zaujíma vás, čo sa
Domáce
Zaujíma vás, čo sa deje okolo nás? Otestujte sa v našom KVÍZE o aktuálnych témach!
Šialená bilancia: V Rakúsku
Zahraničné
Šialená bilancia: V Rakúsku chytili zlodeja REKORDÉRA! Ako mohol 42-ročný Slovák toto zvládnuť za štyri mesiace
Pedofil sa vydával sa
Zahraničné
Pedofil sa vydával sa za školáka a zneužíval dievčatá: ZVRÁTENÉ, čo im robil! Zo svedectiev obetí mrazí

Ďalšie zo Zoznamu