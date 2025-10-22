Reza z Farmy opäť ZADANÝ: Zalovil v Markíze... Zbalil krásku z obrazoviek!

BRATISLAVA - Reza Givili, známy z markizáckej Farmy, má dôvod na úsmev. Kontroverzný exfarmár sa pochválil novou láskou – a opäť ide o krásku z televíznych obrazoviek.
Reza Givili sa do povedomia verejnosti dostal ako výrazný súťažiaci v markizáckej reality šou Farma. Diváci si ho pamätajú ako svojrázneho hráča, ktorý sa na statku objavil hneď dvakrát – najskôr v 5. sérii, a neskôr aj v 7. sérii populárnej relácie. Jeho legendárne hlášky ako „sesky“, „ovse“, „mangalise“ či „selé zle“ sa medzi fanúšikmi šíria dodnes a stali sa takmer kultovými. Od jeho posledného účinkovania na televíznych obrazovkách však ubehlo už niekoľko rokov.
V osobnom živote sa mu spočiatku darilo – počas nakrúcania sa zblížil s Boženou Candrákovou, s ktorou tvorili pár aj po skončení šou. Ich vzťah však nemal dlhé trvanie a obaja sa nakoniec vydali vlastnými cestami. Neskôr sa Reza zamiloval do Dagmar, s ktorou žil dlhé roky. Ich partnerstvo však skončilo v tichosti. Teraz sa zdá, že exfarmár opäť prežíva krásne obdobie. Na sociálnych sieťach sa pochválil, že do jeho života vstúpila nová láska – a opäť ide o ženu, ktorá sa spája s televíziou Markíza.
Tentoraz mu do oka padla Emily, súťažiaca z aktuálnej série Farmy. Dvojica už svoj vzťah netají a obaja sa o svoje šťastie otvorene podelili aj s fanúšikmi. „Ďakujem, že je život nepredvídateľne krásny. Ľúbime sa,“ napísala čiernovláska Emily na svojom profile na sociálnej sieti Instagram, kde zverejnila aj spoločnú fotografiu s Rezom. Krátko na to zareagoval aj on: „Predstavujem vám moju novú lásku,“ napísal Givili k rovnakej snímke.
