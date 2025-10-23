Fanúšikovia podporujú Belohorcovú: V jednom majú jasno... Hájka sa mala zbaviť už skôr!

TENERIFE - Zuzana Belohorcová prežíva náročné životné obdobie. Po rokoch spoločného života potvrdila problémy v manželstve s Vlastom Hájkom, ktoré napokon viedli k rozchodu. Napriek tomu pôsobí vyrovnane, s pokorou a zrelosťou, čo jej prinieslo obrovskú vlnu podpory od fanúšikov aj známych osobností.
Bol to veľký šok, keď sa na verejnosť dostali informácie o problémoch v manželstve Zuzany Belohorcovej a Vlasta Hájka. Špekulácie napokon moderátorka potvrdila. Ako priznala, pohár trpezlivosti už u nej pretiekol. Ku všetkému sa stavia s pokorou a v rozhovoroch pôsobí veľmi vyrovnane.
Belohorcová po krachu manželstva: Viem, že Vlasta príde ŽOBRONIŤ! Čo mu poviem? TOTO
Aj jej odpovede sú na úrovni a vyspelé, za čo ju oceňujú mnohí fanúšikovia. V komentároch jej vyjadrujú obrovskú podporu. „Chytrá, krásna, úžasná žena, správne rozhodnutie, všetko sa na dobré obráti. Vo všetkom si poradíte. Veľa šťastia, teraz si ho užijete," napísala istá žena. „Zuzka vyjde z toho všetkého so vztýčenou hlavou s gráciou," vyjadrila sa ďalšia.
„Mne on bol stále veľmi nesympatický, a čudovala som sa jej – takej milej osôbke, že to s takým buranom tak dlho vydrží. Zuzka bude to všetko OK, držím palce!" pridala sa iná žena. „Si úžasná Zuzanka a už dávno si sa ho mala zbaviť. Lepšie neskôr, ako nikdy. Buď šťastná, zdravá, rob a užívaj si čo ťa baví," dodala ďalšia fanúšička. Podporu moderátorke v týchto ťažkých časoch vyjadrujú aj známe tváre.
Zuzane Belohorcovej a Vlastovi Hájkovi sa dcéra Salma narodila v roku 2010. O dva roky neskôr spečatili svoju lásku. Dvojnásobnou mamou sa stala v roku 2013, keď priviedla na svet syna Nevia.