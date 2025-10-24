TAJNÉ rodinné vzťahy na markizáckej Farme: Tieto dve sú SESTRY!

BRATISLAVA - Markizácka Farma sa pomaly prehupla do svojej druhej polovice a mnoho pôvodných súťažiacich viac nie je v hre. Doma je už aj Michaela Doležalová (25), ktorá na statku nechala svojho nového priateľa... No málokto tušil, že aj sestru. S touto ženou ju spája pokrvné puto!
Michela Doležalová je slovenským divákom dobre známa. Do povedomia verejnosti sa zapísala už začiatkom roka vďaka zoznamovacej šou Ruža pre nevestu, kde bojovala o srdce ženícha Rasťa Zvaru. To sa jej získať nepodarilo, no veľmi rýchlo si zaňho doma našla náhradu. No a potom, čo odišla na markizácku Farmu, náhradu si našla aj za svojho priateľa.
Na statku sa Miška zamilovala do kolegu Mariána a zdá sa, že ich láska pretrváva aj po návrate do reality. Zaujímavosťou však je, že v momente, ked vypadla v dueli s Miňom, nenechala v šou len svoju lásku, ale aj sestru. A nepomenuváva tak len "dobrú kamarátku" - ide o jej skutočného súrodenca.... Aj keď nevlastného.
Miška to prezradila na sociálnej sieti Instagram. „S Emily sme nevlastné sestry, máme rovnakého tatina,“ odhalila brunetka s tým, že so sestrou, ktorej bola počas Farmy na svadbe, má spoločnú mamu, a to je dôvod, prečo na svadbu nešla aj Emily. Málokto v šou však túto informáciu vedel. Teraz, keď to viete, podobajú sa podľa vás na seba?
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%