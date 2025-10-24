Piatok24. október 2025, meniny má Kvetoslava, zajtra Aurel

TAJNÉ rodinné vzťahy na markizáckej Farme: Tieto dve sú SESTRY!

Ilustračný obrázok
(Zdroj: TV Markíza)
BRATISLAVA - Markizácka Farma sa pomaly prehupla do svojej druhej polovice a mnoho pôvodných súťažiacich viac nie je v hre. Doma je už aj Michaela Doležalová (25), ktorá na statku nechala svojho nového priateľa... No málokto tušil, že aj sestru. S touto ženou ju spája pokrvné puto!

Michela Doležalová je slovenským divákom dobre známa. Do povedomia verejnosti sa zapísala už začiatkom roka vďaka zoznamovacej šou Ruža pre nevestu, kde bojovala o srdce ženícha Rasťa Zvaru. To sa jej získať nepodarilo, no veľmi rýchlo si zaňho doma našla náhradu. No a potom, čo odišla na markizácku Farmu, náhradu si našla aj za svojho priateľa. 

Na statku sa Miška zamilovala do kolegu Mariána a zdá sa, že ich láska pretrváva aj po návrate do reality. Zaujímavosťou však je, že v momente, ked vypadla v dueli s Miňom, nenechala v šou len svoju lásku, ale aj sestru. A nepomenuváva tak len "dobrú kamarátku" - ide o jej skutočného súrodenca.... Aj keď nevlastného. 

Michaela Doležalová (25)
Michaela Doležalová (25)  (Zdroj: TV Markíza)

Miška to prezradila na sociálnej sieti Instagram. „S Emily sme nevlastné sestry, máme rovnakého tatina,“ odhalila brunetka s tým, že so sestrou, ktorej bola počas Farmy na svadbe, má spoločnú mamu, a to je dôvod, prečo na svadbu nešla aj Emily. Málokto v šou však túto informáciu vedel. Teraz, keď to viete, podobajú sa podľa vás na seba? 

Emília Grmanová (37)
Emília Grmanová (37)  (Zdroj: TV Markíza)

