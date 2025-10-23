TRAPAS známej Slovenky: Počas rozhovoru jej vypadol HOLÝ prsník!

BRATISLAVA - Marcela Dolniaková na tento trapas nezabudne zrejme do konca svojho života. A už ani celé Slovensko. Počas rozhovoru jej totiž vypadol holý prsník!
Marcela Dolniaková sa zviditeľnila účinkovaním v prvej sérii reality šou Ruža pre nevestu. V tom čase bojovala o srdce ženícha Tomáša Tarra, ktorý mal k nej počas celého pobytu veľmi blízko, no nakoniec sa ju rozhodol z vily vyhodiť a na konci "požiadal" o ruku Petranu Galateu Oráčovú. S ňou mu však dlho vzťah nevydržal a k Marcele si našiel cestu aj v realite. Istý čas spolu tvorili pár, no ani im dvom táto romanca nevydržala.
Marcela sa ale z očí verejnosti nestratila a dodnes je aktívna na sociálnych sieťach a sem-tam sa objaví aj na nejakej spoločenskej akcii. Aktuálne však prijala pozvanie do podcastu Lucie Mokráňovej a Jirka Blatného s názvom Shock and show. A to by nebola ona, ak by sa jej nestal trapas hneď v úvode rozhovoru! „Dovolíme si povedať, že takéto intro nemá žiadny podcast na Slovensku," napísala dvojica k videu, na ktorom Marcele vypadol z trička holý prsník. Veď pozrite nižšie.