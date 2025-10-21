Utorok21. október 2025, meniny má Uršuľa, zajtra Sergej

NOVÝ ženích v Ruži pre nevestu: Je to OTECKO... Dieťa má so známou Češkou!

Ilustračný obrázok Zobraziť galériu (4)
(Zdroj: Voyo)
© Zoznam/lv © Zoznam/lv

PRAHA - V novej sérii Ruže pre nevestu sa objaví ženích, ktorý skrýva prekvapenie – doma ho čaká malá dcérka. Matkou dieťaťa je pritom česká kráska, ktorá je verejnosti dobre známa

Už 18. novembra sa začne na televíznych obrazovkách vysielať česká verzia šou Ruža pre nevestu. Po prvýkrát v histórii si budú hľadať lásku bratia. Ide o jednovaječné dvojčatá Míru a Martina, ktorí sa rozhodli zmeniť svoj osud spoločne. Bratia Míra a Martin majú 33 rokov a spoločne podnikajú. Pred piatimi rokmi založili firmu na výrobu ekologických obalov a reklamných materiálov, ktorá dnes zamestnáva viac než sto ľudí a poskytuje aj facility servis vrátane vlastných práčovní. Martin je ambiciózny a cieľavedomý, riadi sa mottom „Uč sa, makaj, vytrvaj.“

Ako dieťa prekonal operáciu srdca a vtedy sa rozhodol, že chce byť lekárom. Tri roky študoval všeobecné lekárstvo aj Ekonomickú univerzitu, no nakoniec ho viac prilákal svet biznisu. Vo voľnom čase hrá na klavíri, športuje a ako rozhodca kickboxu pôsobí na svetovej úrovni. Na ženách si váži inteligenciu, schopnosť načúvať a zmysel pre humor. Hoci veľa pracuje, túži po žene, ktorá mu dá dôvod spomaliť a viac si užívať život. Míra je energický a impulzívny typ, ktorý sa do všetkého vrhá bez váhania. Vyštudoval telesnú výchovu, šport a manažment vzdelávania na Karlovej univerzite a reprezentoval Českú republiku v kickboxe.

NOVÝ ženích v Ruži
Zobraziť galériu (4)
 (Zdroj: Voyo)

Tento šport ho naučil disciplíne a trpezlivosti. Z predchádzajúceho vzťahu má dcéru, ktorá je preňho všetkým a vďaka ktorej sa, ako sám hovorí, naučil byť pravým džentlmenom. Nehľadá mamu pre svoju dcéru, ale ženu, ktorá v ňom prebudí energiu a stane sa jeho partnerkou na spoločnej ceste životom. Míra má dcérku s modelkou Veronikou Kopřivovou, expartnerkou hokejitu Jaromíra Jágra. Míra a Veronika sa dali dokopy ešte v roku 2019. O 2 roky neskôr sa im narodila dcéra Ella. Zasnúbili sa, no v roku 2023 oznámili rozchod.

„Strašne nerada toto robím, nie je ľahké to zdieľať verejne. Chceli sme si na to nechať čas a rozhodli sme sa, že ten čas práve prišiel. Už dlhší čas netvoríme pár, ale zostala nám tá najdôležitejšia úloha. Sme mama a otec. Dvaja fungujúci rodičia a zároveň priatelia," napísala modelka pred dvomi rokmi. Každý išiel vlastnou cestou, no navždy ich bude spájať dcéra. No a zatiaľ čo Míra hľadá lásku v reality šou, Veronika sa minulý rok stala dvojnásobnou maminou. Súkromie si však prísne stráži a partnera neukazuje.

