HLASUJ za Pociskovej TOP svadbu: Štyrikrát nevestou v seriáli, v súkromí nič. A Filip sa len baví...

BRATISLAVA - Seriálové svadby jej idú ako po masle, no v reálnom živote si musí ešte počkať. Nela Pocisková si už po štvrtýkrát obliekla svadobné šaty, no stále len pred kamerami. Kým jej seriálové hrdinky sa vydávajú jedna radosť, jej vlastná svadba sa stále odkladá.
Paradoxom je, že prvú svadbu pred kamerami si Nela strihla práve so svojim terajším partnerom Filipom Tůmom. Obaja si totiž zahrali v markizáckom seriáli Búrlivé víno, no v tom čase ešte netvorili pár. Vinár André sa stal jej prvým televíznym manželom, no v súkromí preskočila iskra až po rokoch. Život je niekedy dosť nevyspytateľný...
Potom prišla druhá svadba a opäť v Búrlivom víne. Tentokrát povedala seriálová Nina Dolinská svoje áno osudovwj láske Martinovi Roznerovi alias Jurajovi Lojovi. Seriálový román jej umožnil prežiť ďalšiu svadbu pred kamerami.
Do tretice sa v bielom objavila v seriáli Nemocnica, kde si vzala za manžela herca Mariána Mitaša. Ani tu však jej svadobná púť nekončí. Pred pár dňami pobozkala ako čerstvá novomanželka svojho seriálového kolegu Adama Bárdyho v dobovom seriáli Dunaj, k vašim službám. „Musím povedať, že tie dobové kostýmy sú vo všeobecnosti úžasné a tie krásne svadobné šaty tiež, aj mame som ich posielala, aby videla. Keďže som trochu poznala kontext celej svadby, vnímala som to tak viac Adelovsky, nejako som to neprežívala, keďže ona vie presne o čo jej ide," povedala pre Topky.sk herečka.
Tá je už osem rokov zasnúbená so svojim partnerom Filipom Tůmom a po všetkých seriálových svadbách má určite predstavu o tom, ako by mala vyzerať tá jej reálna vytúžená svadba. „Smejem sa, že je to už niekoľká svadba v televízii, tam to ide ako po masle (smiech). Ja by som ale tú svoju chcela určite viac úprimnú, šťastnejšiu a z lásky. Nemusela by byť obrovská, ale chcela by som, aby tam boli najbližší a aby sa všetci dobre bavili," podelila sa o svoju túžbu.
A ako vníma Filip to, keď vidí svoju polovičku v nádherných vadobných šatách. „To, či to videl na pľaci nejak neprežívame, skôr sme sa na tom bavili. Fotil nás, že aký sme pekný pár,“ dodala herečka, ktorá si bude musieť na svoj veľký deň ešte chvíľu počkať.
