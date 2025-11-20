Krajčírová má OBAVY o svoju dcérku: Z čoho? Pubertiačku sa snaží chrániť!

BRATISLAVA - Barbora Krajčírová má doma tínedžerku! Amia je síce krásna mladá slečna, ale vo vnútri v nej žije malá rebelka. Aspoň kým neprejde obdobím puberty.
Amia, ktorú má moderátorka Barbora Krajčírová z bývalého vzťahu s Tomi Popovičom, nie je už dávno malé dievčatko, ale krásna pätnásťročná sebavedomá mladá slečna. S pribúdajúcimi rokmi však do rodiny zavítala aj puberta – a s ňou výzvy, ktoré pozná každý rodič. „Amia má pätnásť rokov, máme super vzťah, ale obidve rozoberáme stavy, ktoré prichádzajú – pre ňu aj pre mňa. Zvládame to v pohode, aj keď si všímam, že dnešná puberta je o niečo náročnejšia. My sme nemali tú online možnosť žitia, to je niečo, čo dnešný rodič musí zvládnuť.“
Sympatická moderátorka sa snaží byť trpezlivá, aj keď priznáva, že nie vždy má recept na všetko. A práve online svet je niečo, čo je aj pre ňu výzvou. „Učím sa. Dôležitá je dôvera, ktorú si budujeme od mala, a komunikácia. Bez toho to nejde. A potom už len prečkať, kým tú pubertu odprevadíme,“ dodáva s úsmevom energická moderátorka, ktorá v puberte rozhodne nebola žiadny anjelik a vedela svojich rodičov poriadne potrápiť. „My sme tri dcéry a ja som najmladšia. Určite som bola najnáročnejšia,“ spomína. „Nebola som zlá, rebelujúca, ale najviac som si kopala do dverí, že idem preč a nebudem tu, idem si, kam chcem ja... My sme mali prísnu výchovu, ale z nás troch som bola najvýraznejšia,“ dodáva so smiechom moderátorka.
Dnešná výchova je však podľa nej úplne iná a asi najúčinnejším trestom je pre dnešné deti jediné: „Zoberiete telefón, vypnete telku a vybavené. Tieto technické pomôcky nám síce kazia výchovu, ale zároveň ju aj uľahčujú,“ hovorí s nadsázkou Barbora, ktorá sa však zároveň snaží, aby trest nebol nikdy prvým riešením. Babora však ako mama bojuje aj s celkom inou výzvou než je puberta! V rozhovore prezradila viac.
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%