Protivnú svokru z Dunaja by ste v realite NESPOZNALI: Maskéri v seriáli ju totálne zmenili! FOTO

BRATISLAVA - Protivná svokra z Dunaja alias herečka Ľudmila Mandžárová prijala pozvanie do markizáckeho Telerána. Spoznali by ste ju v realite?
Ľudmila Mandžárová patrí medzi dabingové kráľovné. Jej hlas je nezabudnuteľný a prepožičala ho mnohým postavám. Spomenúť možno Meryl Streep, Demi Moore, Gillian Anderson, či Holland Taylor. Aktuálne si jej hlas môžu diváci televízie Markíza spojiť aj s jej tvárou. Prednedávnom sa totiž začala objavovať v dobovom seriáli Dunaj, k vašim službám.
Jej charakter vôbec nepatrí k tým pozitívnym, stvárňuje totiž matku Vila Urbana (Martin Mňahončák) a svokru Magdy (Monika Szabó). Aktuálne vďaka svojej úlohe zavítala do Telerána, kde ukázala svoju reálnu tvár. Maskérom sa v Dunaji podarilo niečo excelentné. Zamaskovali ju tak, že by ju spoznal len málokto. Prezradil ju až jej hlas. „Úžasný hlas a vďaka maskérom z nej išiel strach," napísala istá diváčka. „Ako ju tam zamaskovali, brutál," dodala zase druhá.
Maskéri z nej spravili celkom inú ženu, v počine nosí sivú dlhšiu parochňu, no v realite má krátke blond vlasy. Aha, ako herečka vyzerá bez akýchkoľvek maskérskych úprav. Spoznali by ste ju?
