Andrešičová z Dunaja sa bojí, kam smeruje Slovensko: Čo ju najviac znepokojuje?

BRATISLAVA - Herečka Barbora Andrešičová sa zúčastnila premiéry filmu Franz. Okrem nadšenia z diela otvorene prehovorila o obavách zo smerovania Slovenska a pokrivkávania aktuálnych spoločenských hodnôt.
Dlhoočakávaná snímka Franz z dielne renomovanej režisérky Agnieszky Holland sa dočkala svojej slávnostnej premiéry a ujsť si ju nenechalo množstvo známych osobností. Nechýbala ani herečka Barbora Andrešičová, ktorá neprekvapila len svojim výzorom, ale aj výrokmi!
Andrešičová priznala, že sa na film nesmierne tešila. „Videla som jednu jeho inscenáciu Proces, ktorá sa mi páčila, a teraz som zvedavá na pohľad režisérky, ako ho vidí ona a ako to poňala,“ povedala herečka s nadšením. Kafkove diela dodnes patria k povinnému čítaniu, tu si však herečka sype popol na hlavu. „Ja sa priznám, že ho nemám vo svojej výbave, aj ma to mrzí, takže som taká jemne nepísaná kniha,“ dodala.
Knihy však dnes majú v živote herečky svoje miesto a ako prezadila, vyberá si ich spontánne podľa toho, čo ju inšpiruje. Pred nakrúcaním seriálu Dunaj, k vašim službám sa však v danom období knižne nevŕtala. V otázke, či by sa sama chcela presunúť do tej doby má však viac ako jasno! „Nie, nechcela, bola to ťažká doba. Síce ani dnes nie je ľahšia, niečo sa nám tu opakuje alebo začína, ale vyberám si súčasnosť,“ prezradila úprimne. Andrešičová sa otvorene dotkla aj tém, ktoré ju dnes v spoločnosti znepokojujú. „Mám obavy, kam smeruje Slovensko, kam sa prikláňa, odkiaľ sa odkláňa a aké hodnoty sa tu teraz ukazujú, že sú dôležité.“ Tu však vo svojej otvorenosti zďaleka neskončila a padli aj oveľa ostrejšie slová!