Playmate Mináriková po rokoch v spoločnosti: Nový nos... Spoznali by ste ju ešte?!

(Zdroj: Ján Zemiar)
BRATISLAVA - Vo štvrtok večer sa v jednom z nákupných centier v Bratislave uvádzal nový butik s talianskou módou. Slávnostné otvorenie si nenechalo ujsť viacero známych osobností. Do spoločnosti dokonca prilákalo aj tváre, ktoré v posledných rokoch žili v úzadí. Spoznali by ste ešte playmate Janu Minárikovú (42). Aha, má nový nos!

Známe ženy a krásne oblečenie skrátka idú dokopy. Spoločenské podujatia si vyžadujú určitý dresscode, a tak niet divu, že prominentné dámy vyhľadávajú butiky, ktoré ich vhodne oblečú. Jeden taký sa otváral aj vo štvrtok večer v nákupnom centre v bratislavskej Mlynskej doline. Slávnostné uvedenie si nenechalo ujsť mnoho známych osobností...

Zľava: Petra Tóthová, Jasmina Alagič Vrbovská, Katarína Hájiková, Gabriela Ruman
(Zdroj: Ján Zemiar)

Krstnými mamami sa stali Jasmina Alagič Vrbovská, Gabriela Ruman a pekárka Petra Tóthová, ktoré spoločne prestihli pásku. No do spoločnosti po rokoch prišla aj playmate Jana Mináriková, ktorá kedysi zapĺňala stránky slovenských médií. Pred 7 rokmi sa však stala mamou dcérky Lie Sun a stiahla sa do úzadia. No teraz je späť. A mnohí by ju azda ani nespoznali. 

Prišla v čiernych kožených šatách, ktoré dali vyniknúť jej dokonalej figúre a typickým veľkým prsiam. Platinovej blond na vlasoch sa nevzdala ani po rokoch, no zmena na tvári je neprehliadnuteľná. Všimli ste si? Nechala si upraviť nos!

Jana Mináriková
(Zdroj: Ján Zemiar)

