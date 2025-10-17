Playmate Mináriková po rokoch v spoločnosti: Nový nos... Spoznali by ste ju ešte?!

BRATISLAVA - Vo štvrtok večer sa v jednom z nákupných centier v Bratislave uvádzal nový butik s talianskou módou. Slávnostné otvorenie si nenechalo ujsť viacero známych osobností. Do spoločnosti dokonca prilákalo aj tváre, ktoré v posledných rokoch žili v úzadí. Spoznali by ste ešte playmate Janu Minárikovú (42). Aha, má nový nos!
Známe ženy a krásne oblečenie skrátka idú dokopy. Spoločenské podujatia si vyžadujú určitý dresscode, a tak niet divu, že prominentné dámy vyhľadávajú butiky, ktoré ich vhodne oblečú. Jeden taký sa otváral aj vo štvrtok večer v nákupnom centre v bratislavskej Mlynskej doline. Slávnostné uvedenie si nenechalo ujsť mnoho známych osobností...
Krstnými mamami sa stali Jasmina Alagič Vrbovská, Gabriela Ruman a pekárka Petra Tóthová, ktoré spoločne prestihli pásku. No do spoločnosti po rokoch prišla aj playmate Jana Mináriková, ktorá kedysi zapĺňala stránky slovenských médií. Pred 7 rokmi sa však stala mamou dcérky Lie Sun a stiahla sa do úzadia. No teraz je späť. A mnohí by ju azda ani nespoznali.
Prišla v čiernych kožených šatách, ktoré dali vyniknúť jej dokonalej figúre a typickým veľkým prsiam. Platinovej blond na vlasoch sa nevzdala ani po rokoch, no zmena na tvári je neprehliadnuteľná. Všimli ste si? Nechala si upraviť nos!
