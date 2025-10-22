Markizáckych farmárov čakajú ŤAŽKÉ ČASY: Toto sú NOVÉ PRAVIDLÁ hry!

BRATISLAVA - Televízia Markíza vysiela už 17. sériu divákmi mimoriadne obľúbenej reality šou Farma. No toto sa doposiaľ nestalo. Tvorcovia totiž "za pochodu" zmenili pravidlá hry. A súťažiacich čakajú ťažké časy!
Markizácka Farma sa vysiela na televíznych obrazovkách už dlhých 14 rokov. A základné pravidlá boli prakticky po celý čas rovnaké. Na začiatku aktuálnej série však do hry vstúpil "tajný amulet" Zlatej salamandry, ktorý držiteľovi môže priniesť obrovskú výhodu, ale aj veľký problém. Doposiaľ hra fungovala tak, že celý tím vydedencov jednohlasne hádal meno toho, kto je držiteľom amuletu...
Ak bol uhádnutý, vymenil v dueli prvého duelanta a ak nebol odhalený a bol zvolený do duelu, v prípade prehry mal imunitu a namiesto seba, vyradil niekoho iného. Od 37. dňa sa však pravidlá hry výrazne menia a súťažiacich čakajú ťažké časy. Najdôležitejšia zmena sa týka práve amuletu Zlatej salamandry. Po novom meno držiteľa môže hádať aj jednotlivec. Ak však meno neuhádne, v hre okamžite končí. Naopak ak bude držiteľ odhalený, okamžite odchádza domov.
Držiteľ amuletu navyše stráca aj imunitu v dueli a duelu sa po novom musia obávať už aj dediči. O imunitu môžu však bojovať v súboji o záchranu, spolu s Vydedencami. Súťažiaci sa tak musia mať na pozore, pretože udržať v hre bude odteraz oveľa ťažšie.
Nové pravidlá amuletu Zlatej salamandry:
- Amulet zlatej salamandry získava náhodným výberom jeden z Vydedencov.
- Raz týždenne Dediči hádajú jedného z Vydedencov, kto podľa jednotlivých členov má amulet. Ak jednotlivec Dedič chce hádať, musí si byť istý, pretože ak neuhádne, okamžite skončí v hre. Skupina sa teda nemusí zhodnúť, pôjde o individuálne hádanie s veľkým riskom.
- Ak Dedič držiteľa amuletu uhádne, držiteľ okamžite končí v hre.
- Ak Dediči neuhádnu, držiteľ amuletu Zlatej salamandry tajne preradí určený počet farmárov medzi skupinami. Výsledok oznámi Alica.
- Držiteľ amuletu nemá imunitu.
- Držiteľ amuletu sa ho môže vzdať raz týždenne na vyzvanie Alicou, zníži tým však spoločné výherné konto.
- Ak sa ho vzdá, amulet bude tajne presunutý inému Vydedencovi.
- Ak sa držiteľ amuletu dostane medzi Dedičov, o amulet prichádza.
- Hráč, ktorý bude mať u seba Amulet prekliateho dedičstva v 13. týždni, postupuje priamo do finále.
