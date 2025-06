Braňo Král vie, prečo politici nechcú chodiť do diskusií: A toto ich zaujíma pred štartom relácie!

Braňo Král, moderátor ta3 (Zdroj: Ján Zemiar)

BRATISLAVA - Byť moderátorom politickej relácie nie je žiadna prechádzka ružovou záhradou! Branislav Král, ktorý divákov ta3 pravidelne sprevádza reláciou Král na ťahu priznáva, že najťažšia časť jeho práce nie je príprava otázok... ale zohnať hostí. A najväčší problém? Politikom sa do štúdia veľmi nechce!

„Áno, v podstate z tej prípravy relácie toto zaberá najviac času, povedal by som 60 %. Tam vidím dva rozmery – dnes máme obrovský nástup alternatívnych médií v podobe sociálnych sietí, kde sami politici si uvedomili, že načo pôjdu do nejakej konfrontácie alebo odpovedať na nepríjemné otázky, keď tie posolstvá vedia dávať natočením videa, ktoré si natočia na 5-6 krát,“ povedal Král otvorene. A to nie je všetko.

Problémom je podľa neho aj samotná politická scéna.popisuje žalostnú situáciu v politike moderátor. Do diskusií si navyše mnohí politici diktujú podmienky – s kým pôjdu pred kamery a aké témy sú prípustné. Sú však aj takí, ktorí sa diskusii v televíznom priestore vyhýbajú úplne. Moderátori tak často ťahajú za kratší koniec. Král otvorene prehovoril o tom, ako vníma neúčasť predsedu vlády a rovnako aj to, čo sa deje pár minút pred začiatkom relácie!

