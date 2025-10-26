Luberdová priznala, že pri deťoch jej občas UŠLA ruka: Nad jej slovami o fyzických trestoch sa zamyslíte

BRATISLAVA - Mirka Luberdová patrí k ženám, ktoré dokázali, že materstvo nie je o dokonalosti, ale o láske a pokore. Dnes je ambasádorkou ankety MAMA ROKA, no sama priznáva, že takto o sebe nikdy nepremýšľala.
Bývalá modelka, influencerka a výživová poradkyňa Mirka Luberdová si hĺbku materstva asi najviac uvedomila vtedy, keď sa dozvedela o zákernej chorobe svojho syna. Napriek tomu necíti potrebu hrdiť sa titulom najlepšej matky. „Takto som sa na seba asi nikdy nedívala,“ hovorí úprimne. „Veľmi ma hreje pri srdci, keď mi deti povedia niečo pekné. Uvedomujem si, že nie som dokonalá a že mi to niekedy ujde. Možno raz budú sedieť u terapeuta kvôli niečomu, čo som povedala alebo urobila... Ale keď mi Izabelka povie, že čaká nás ďalší najkrajší deň v živote a že ma veľmi ľúbi – to mi hreje srdce,“ dodáva s úsmevom.
Aj keď si mnohé ženy myslia, že mama roka musí byť dokonalá, Mirka má na to úplne iný pohľad. „Ja si myslím, že každá robíme svoje osobné maximum, ja aj rešpektujem, ak sa niekto vzdá toho, že je mama, že cíti, že na to nemá,“ hovorí prekvapivo Mirka, ktorú materstvo naučilo mnohému - napríklad obrovskej sebareflexii a schopnosti priznať chybu. Mirka sa však netají tým, že ani ona nie je dokonalá a občas prídu chvíle, keď ju deti vytočia. Známa influencerka v rozhovore vyšla s pravdou von!
Mirka Luberdová si nemyslí, že je dokonalá mama: Pri deťoch jej občas UŠLA ruka! (Zdroj: Narcis Liptáková/Tomáš Hambálek)