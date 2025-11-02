Karina z Oteckov to vzala hopom, nečakala do osemnástky: Tejto veci sa nevedela dočkať!

BRATISLAVA - Vyžaruje z nej energia, optimizmus a prirodzený šarm! Mladá herečka Karina Qayumová sa od čias Oteckov poriadne zmenila. Dnes je z nej krásna mladá žena, ktorá si ide tvrdo za svojim snom!
Z Kariny Qayumovej vyrástla mladá žena, ktorá o pozornosť mužského osadenstva rozhodne nemá núdzu a všade, kde sa objaví ohuruje svojou krásou. Jej recept? „Myslím si, že mám dobrú životosprávu. Som veľmi optimisticky naladený človek, milujem život a teším sa z každej maličkosti. Dobíjam sa, starám sa o seba psychicky aj fyzicky,“ prezradila študentka herectva na VŠMU, ktorá svoj pozitívny prístup považuje za najlepšiu životnú filozofiu.
A pozitívny prístup zvolila aj v snahe o sebestačnosť. Pri prvej príležitosti sa chopila volantu. „Ja som sa nevedela dočkať, kým budem samostatná a budem môcť sama šoférovať, riadiť si čas a nespoliehať sa na spoje. Hneď v šestnástich som robila teóriu, v sedemnástich som začala jazdiť a potom rok jazdila s rodičmi.“ Dnes už šoféruje s istotou a úsmevom a na pumpách nielen tankuje, ale aj nakupuje, občas do Fresh Corner dokonca zájde aj na raňajky. Nadávať za volantom by ste ju však nevideli, maximálne si zašomre popod nos. „Trošku si poviem, čo sa vlečieš, obehni ma, ale nie som úplne temperamentný nervák.“
Aj napriek nabitému programu zvláda školu, prácu a množstvo projektov. „Ja som človek, ktorý sa nevie nudiť, ani sa nechcem nudiť. Milujem byť produktívna, spoznávať nových ľudí, nové veci, byť všade, spoznávať svet.“ Zároveň však priznala, že práve tento životný štýl ju často dostáva do stresu. Aj na to má však Karina vlastný recept, klobúk dole!
Karina to vzala hopom, nečakala do osemnástky: Tejto veci sa nevedela dočkať! (Zdroj: Narcis Liptáková/Ján Zemiar/Tomáš Hambálek)