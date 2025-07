Karin Quayumová (Zdroj: TV Markíza)

„Samozrejme, že mi to chýba, keďže herectvo a celkovo umenie a šport je takou neoddeliteľnou súčasťou mňa. Ale tým, že som prijatá na VŠMU, tak sa naspäť k herectvu môžem vrátiť. Teším sa, že môžem v sebe tú dravosť a nadšenie pre umenie rozvíjať,“ prezrádza svoje ambície Karina, ktorá k herectvu inklinovala od útleho detstva. Úloha v úspešnom markizáckom seriáli tak bola pre ňu doslova splneným snom. Cesta k nej však nebola úplne jednoduchá. „Prešla som si neskutočne veľa kastingami, kým som sa dostala ako finalistka na svoju postavu,“ a jedným dychom dodáva, že šlo bezpochyby o jedno z najkrajších období v jej živote. „Bola to krásna časť môjho takmer detstva a dospievania. Krásne som vyrastala s veľkými hviezdami, bolo to úžasné, nezabudnuteľných päť rokov môjho života. Vrátila by som sa od prvého dňa až po koniec.“

Napriek obrovskému úspechu seriálu ostala stáť nohami pevne na zemi, za čo vďačí najmä svojim rodičom. Málokto však vie, že nebyť Oteckov sa mohol Karinin život uberať celkom iným smerom. Neuveríte, akým!

Pamätáte si Karinu z Oteckov? Odpadnete, ako vyzerá dnes! A čo sa jej podarilo (Zdroj: Narcis Liptáková/Ján Zemiar)