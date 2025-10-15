Adela o živote po konci v televízii: Takáto je pravda!

BRATISLAVA - Adela Vinczeová patrí už roky medzi najuznávanejšie tváre slovenského šoubiznisu. No v poslednom období sa z televíznych obrazoviek vytratila a naplno sa ponorila do sveta mimo kamier.
Najnovšie sa však objavila na verejnosti, konkrétne na krste detskej knihy Búdkovo, ktorú napísala a ilustrovala speváčka Zuzana Smatanová. A hneď bolo jasné, že charizmatická moderátorka z obrazoviek možno odišla, z moderátorského teritória však nie. „Už som ju čítala, samozrejme, aj s Maxíkom, takže máme odborný posudok,“ prezradila s úsmevom Adela, no slovami chvály nešetrila ani ona sama. „Je to komplexné dielo, sedia aj ilustrácie, sedí aj obsah, je to chytľavé, pretože kniha je písaná vo veršoch, je náučná a ešte aj interaktívna, pretože sa tam hľadajú drobnosti, ktoré sú skryté v obrázkoch.“ Keď prišla reč na jej vlastné výtvarné schopnosti, Adela sa pousmiala: „Neviem, či výborne kreslím... Ja kreslím hala-bala a nemám tú trpezlivosť. Možno raz niečo také príde, ale zatiaľ necítim nutkanie,“ priznala s nadhľadom.
Po rokoch pred televíznymi kamerami sa Adela posunula inam a jej aktuálna priorita je predovšetkým rodina. „Človek zistí, že všetko, čo prežíva je len nejaká bublina a vždy sa presmeruje a presťahuje z jednej do druhej bez toho, aby o tom vedel. Ja teraz riešim úplne inú každodennosť, s úplne inými starosťami. Zrazu riešim chaosy, nápory, rozhodovania, organizáciu života a som zrazu v niečom inom.“ Stiahnutie sa z mnohých televíznych projektov vraj neľutuje a ako prezradila, radosť z tvorby nachádza inde. A prezradila aj kde!