Obrovská bolesť českej herečky: Tesne pred pôrodom prišla o bábätko

PRAHA - Herečka Veronika Arichteva (39) prežíva najťažšie chvíle svojho života. Podelila sa o srdcervúcu správu – s manželom stratili svoje vytúžené bábätko.
Česká herečka Veronika Arichteva sa na sociálnych sieťach podelila o jednu z najťažších správ. Na svojom profile Instagrame oznámila, že spolu s manželom, režisérom Biserom Arichtevom, prišli o svoje očakávané bábätko. „Na písanie týchto riadkov by sme nikdy neboli pripravení. Nikdy by na to neprišiel ten správny čas. Prišli sme o naše vytúžené bábätko. Prestalo mu biť srdiečko pod tým mojím,“ napísala Veronika v úprimnom a dojímavom vyznaní.
Strata dieťaťa je rana, ktorú slová len ťažko vystihnú. Arichteva preto otvorene priznala, že momentálne s rodinou prežívajú nesmierne ťažké obdobie. „Bolesť, ktorú prežívame, je taká veľká a neprenosná, že prosíme o jediné – o pokoj a súkromie,“ napísala herečka. Napriek hlbokej bolesti sa snaží nachádzať silu v láske a v rodine. „Máme jeden druhého, máme Luku a Tea, máme rodinu, priateľov, zdravie, domov, prácu... to všetko je v tejto bolestivej realite naším svetlom,“ dodala.
Veronika zverejnila aj srdcervúci odkaz, adresovaný ich nenarodenému chlapčekovi: „Náš maličký nádherný chlapček, máme srdcia roztrieštené na milión kúskov, ale ver, že v každom z nich budeš mať svoje miesto. Držať Ťa prvýkrát v náručí a potom Ťa musieť nechať odísť nás zlomilo. Budeme Ťa milovať do konca našich životov a navždy budeš súčasťou našej rodiny. Navždy! Až na Mesiac a zase späť. Tvoja mama a tvoj otec.“ K príspevku pridala aj obrázok, ktorý nakreslil jej malý syn Luka. Na detskej kresbe nechýbali rodičia, braček Teo, ani rodinná fenka Ebbi. Luka však nezabudol ani na svojho nenarodeného súrodenca, ktorého do obrázka tiež nakreslil.