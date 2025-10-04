Markizácki diváci HROMŽIA: Načo tam TÚTO držíte? Choď domov!

TENERIFE - Na Love Islande to poriadne vrie – vášne, intrigy aj nečakané zvraty. Kým si niektorí súťažiaci užívajú romantické chvíle, jedna z dievčat vyvoláva medzi fanúšikmi čoraz väčšie antipatie. Krásna Majda sa ani po týždňoch nedokázala otvoriť a nájsť si partnera, aj keď mali o ňu chlapci veľký záujem. Diváci ju čoraz častejšie označujú za ľadovú kráľovnú, ktorú nemôžu vystáť.
Markizácka šou Love Island je už v plnom prúde. Na vile je poriadne horúco a príbehy lásky sa poriadne zamotávajú. Jedinou vyčnievajúcou osobou z davu je krásna Majda, ktorá ani po niekoľkých týždňoch nenašla lásku. A pritom o ňu mal záujem snáď každý. Už si aj chlapci na vile stihli všimnúť, že Majda je ľadová kráľovná a jej srdce neroztopí len tak hocikto.
Špekulácie o ROZCHODE vyvrátili radostnou správou: Televízna hviezdička a exmarkizák budú rodičia!
Divákom začína jej pôsobenie na Tenerife doslova vadiť. Nemôžu ju vystáť! „Choď už prosím domov... nikto jej nie je dosť dobrý, chalani sa tak snažia a ona je stále hrozne fádna, nudná a tie grimasy. Neviem, prečo tam liezla, keď je ,uzavretá’" rozčúlil sa jeden z fanúšikov. „Išla tam len nažrať sa, zakaždým keď s niekým hovorí, tak niečo žerie. Mám na ňu averziu, je nevyspelá na svoj vek a rozpráva zdrobnelinkami ako malé dieťa," podotkol ďalší.
„Nie som sama, kto to tiež vidí. A nech s ňou začne rozhovor ktokoľvek, u nej to skončí a jednoducho sa nedá pokračovať. Tam proste chodiť nemala," vyjadrila sa ďalšia fanúšička šou. „Majda – najzbytočnejší človek na ostrove...“ myslí si zase iný. „Keby pre mňa chlap urobil také krásne gesto, som celá šťastná. Ale s ňou, akoby sa jej to vôbec nedotklo. Ja som jej na začiatku fakt veľmi fandila, ale ty brďo, čo tá baba vôbec chce?" zamýšľala sa istá žena.
„Majda je pekná, ale to je asi všetko. Už ma fakt nebaví...“ znel zase ďalší komentár. „Nereálne, Majda sa neotvorí ani patológovi," zavtipkoval istý chlap na záver. V podobnom duchu by sme pod príspevkami, kde je Majda, našli naozaj mnoho. Čo si o nej myslíte vy?
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%