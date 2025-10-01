Herečka Kavaschová: Najbolestivejší rozchod života! Potom zbalila jeho kamoša... a ešte ďalšieho!

BRATISLAVA – Herečka Dominika Kavaschová, známa z televíznych seriálov aj divadelných dosiek, prehovorila o téme, ktorá jej dlhé roky spôsobovala bolesť.
Otvorene priznala, ktorý rozchod bol pre ňu ten najťažší – a pridala aj poriadne šokujúce priznanie, pri ktorom všetci vybuchli smiechom!
„Najbolestivejší rozchod bol asi vtedy s Lukášom, podľa mňa. Ale to je logické, pretože sme boli spolu 7 rokov. To je ako nechávam svoju rodinu. Ja som vlastne ním nechala celú svoju partiu, lebo ja som mu nemohla urobiť to, že mu tam budem chodiť na oči. Všetkých našich kamarátov, celé naše prostredie som nechala, celú jeho rodinu, ktorú som brala ako svoju,“ priznala Kavaschová.
Kolegyňa Linda Wagnerová sa ale neudržala a do Dominiky si kopla. „A potom si zbalila jeho najlepšieho kamaráta...“ Na to Dominika bez okolkov a s výsmechom reagovala: „A potom ďalšieho.“
Herečka si totiž po rozchode s Lukášom Dózom začala románik s jeho kamarátom – hercom a spevákom Richardom Autnerom. Ani tento vzťah jej však nevydržal, a tak našla šťastie po boku ďalšieho Lukášovho kamaráta, Daniela Fischera. Práve s ním dnes tvorí rodinu a spoločne vychovávajú dcérku Maiu a synčeka Wiliama.
„Inak si pamätám na jednu žúrku u Lukáša. Žúrovali sme, že ja, Riško Autner a Dano Fischer. A vtedy by ma v živote nenapadlo, že to raz budú moji frajeri,“ dodala so smiechom. Ktovie, či sa pri týchto spomienkach aj samotní chlapci bavia rovnako dobre ako Dominika so svojimi kamarátkami...
