Premiéra filmu Franz: Loj a Kanócz ako ZAMILOVANÉ hrdličky a... Hviezdu z Dunaja NESPOZNÁTE!

BRATISLAVA - V bratislavskom kine sa uskutočnila predpremiéra filmu Franz, na ktorej sa stretli viaceré známe osobnosti. Medzi hosťami nechýbal režisér Jakub Kroner, herec Juraj Loj s partnerkou Zuzanou Kanócz či herečka Barbora Andrešičová, ktorú v realite nespoznáte!
Včerajší večer patril veľkej filmovej udalosti – v jednom z bratislavských kín sa uskutočnila predpremiéra očakávaného filmu Franz. Slávnostná atmosféra prilákala množstvo známych osobností. Medzi prvými hostkami sa na červenom koberci objavila hovorkyňa Lucia Forman Habancová, ktorá stavila na elegantný look.
Rovnako zažiarila aj moderátorka a herečka Barbora Chlebcová. Najväčšiu pozornosť si však ukradol herec Juraj Loj, ktorý v snímke stvárňuje jednu z postáv. Na premiéru dorazil v sprievode svojej dlhoročnej partnerky, herečky Zuzany Kanócz. Obaja pôsobili mimoriadne uvoľnene, rozdávali úsmevy a neustále sa k sebe túlili. Vyzerali ako zamilované hrdličky!
Barbora Andrešičová, ktorú diváci poznajú predovšetkým ako Irenu Bočkay zo seriálu Dunaj, k vašim službám, prišla tiež. Na prvý pohľad by ste ju možno ani nespoznali – od televíznej postavy sa odlíšila nielen vizážou, ale i štýlom. Veď pozrite sami!
O čom je film Franz?
Pôsobivý príbeh inšpirovaný životom, dielom a fantáziou spisovateľa Franza Kafku, ktorý dokázal fascinujúcim spôsobom predbehnúť svoju dobu. Vegetarián, workoholik, introvert, outsider, milenec v listoch a úradník v nočnej more. Franz je plný fantázie, humoru, bolesti, a vnútorného sveta muža, ktorý vo svojich knihách definoval moderné existenciálne úzkosti, a aj sto rokov po svojej smrti zostáva zrkadlom našich najhlbších strachov a túžob. Režisérka Agnieszka Holland skladá kaleidoskop udalostí z fragmentov, snov, listov a dochovaných príbehov. Vzniká tak zmyslovo intenzívny portrét muža, ktorý nikdy neprestal hľadať sám seba – a práve tým sa dotkol niečoho podstatného v nás všetkých. (Continental Film)
